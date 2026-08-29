¿Dolly Parton le dejó su fortuna a Miley Cyrus? Lo que se sabe

La muerte de Dolly Parton también dejó una pregunta que trasciende sus canciones. Con una fortuna estimada en unos $450 millones de dólares, sin hijos y con su esposo Carl Dean fallecido en 2025, el destino de sus bienes se convirtió rápidamente en motivo de especulación. Y entre todos los nombres que comenzaron a aparecer surgió uno especialmente cercano a la cantante: Miley Cyrus.

La idea de que la intérprete de “Flowers” podría recibir el patrimonio de Parton no nació de la nada. Las dos mantuvieron durante décadas un vínculo que comenzó, incluso, antes del nacimiento de Miley.

Billy Ray Cyrus, amigo de Dolly, le pidió que fuera la madrina de su hija, y la relación terminó adquiriendo una dimensión familiar y artística que ambas hicieron pública en numerosas ocasiones.

La relación que fue mucho más allá de la música

Dolly estuvo presente en momentos importantes de la carrera de Miley. Apareció como la “Tía Dolly” en “Hannah Montana”, compartió escenarios con ella y juntas interpretaron “Jolene”, una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Parton. También colaboraron en “Rainbowland” y en una nueva versión de “Wrecking Ball” incluida en el álbum “Rockstar”.

Pero esa tan conocida cercanía tampoco era sólo profesional. Miley llamó a Parton “Aunt Dolly” y la ha reconocido como una de sus grandes referentes. Tras su muerte, la cantante publicó un homenaje en el que recordó el profundo vínculo que las unía y aseguró que su madrina siempre sería una presencia importante en su vida.

Ese contexto explica por qué el nombre de Miley apareció tan pronto en las especulaciones sobre la herencia. Sin embargo, una relación afectiva tan estrecha no equivale a una designación legal.

¿Miley Cyrus heredará realmente su fortuna?

Por ahora, no existe un documento público que confirme que Miley Cyrus sea la heredera de Dolly Parton, mucho menos que haya recibido la totalidad de su fortuna, su catálogo musical, sus propiedades o su participación en Dollywood.

Especialistas consultados tras la muerte de la artista, incluso, advierten que el público podría no conocer nunca todos los detalles de su planificación patrimonial si una parte importante de sus bienes está protegida mediante fideicomisos.

Lo que sí está documentado es que Parton llevaba años ocupándose de ese asunto. En 2020, le contó a Billboard que trabajaba en la planificación de su patrimonio porque no quería dejarle problemas a su familia. La cantante advirtió a otros artistas que debían organizar sus asuntos antes de morir para evitar disputas posteriores.

Por eso, la posibilidad de que Miley figure entre las personas beneficiadas no puede descartarse, pero tampoco puede presentarse como un hecho.

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