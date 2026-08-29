Hombre empuja a mujer de 65 años a las vías del metro en El Bronx

Una mujer de 65 años se recupera en un hospital de Nueva York después de ser empujada sin aparente motivo a las vías del metro en El Bronx, en un ataque que pudo haber terminado en tragedia. El sospechoso, un desconocido para la víctima, acudió posteriormente a una clínica psiquiátrica y habría confesado allí lo ocurrido, según fuentes policiales.

Según el New York Post, el incidente ocurrió alrededor de la 1:40 p.m.(ET) del jueves en la estación East 180th Street, en la intersección con Morris Park Avenue, mientras Lydia Zuniga esperaba un tren de la línea 5 en dirección norte. La mujer se encontraba de pie en el andén cuando el hombre se acercó silenciosamente por detrás.

Sin mediar palabra, la habría tomado por los hombros y empujado con fuerza hasta hacerla caer sobre el área de las vías, de acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD).

La caída le provocó graves lesiones en la rodilla

Zuniga nunca llegó a ver el rostro de su agresor. Su prima, Annie Alvaredo, relató que la mujer únicamente alcanzó a distinguir una gorra blanca y unos jeans mientras caía.

El impacto fue especialmente severo debido a que Zuniga tenía una prótesis de rodilla. La caída le fracturó la articulación en dos lugares y provocó que parte del metal de un reemplazo anterior se desplazara y atravesara la piel, según explicó su familiar.

La situación se complicó todavía más cuando la ropa de la mujer quedó atrapada entre los elementos de las vías. Incapaz de liberarse por sí misma, permaneció tendida en el área de circulación de los trenes mientras otras personas reaccionaban ante lo sucedido.

Un pasajero que se encontraba en la estación bajó a las vías para intentar ayudarla, mientras otro testigo alertó rápidamente a los agentes policiales. Finalmente, tuvieron que cortar la ropa de Zuniga para poder liberarla.

Los agentes que acudieron a la estación encontraron a la mujer en el área de las vías y ayudaron a regresarla al andén. Posteriormente, fue trasladada al St. Barnabas Hospital, donde recibió atención médica y tuvo que someterse a una cirugía para reparar las lesiones en la rodilla.

Aunque las lesiones fueron importantes, las autoridades indicaron inicialmente que se esperaba que la mujer sobreviviera.

“Ella tiene suerte. Si venía el tren, no estaría aquí”, dijo Alvaredo.

El sospechoso acudió a una clínica psiquiátrica

El presunto atacante no parecía tener ninguna relación previa con Zuniga. Después del incidente, habría acudido por cuenta propia a una clínica psiquiátrica.

Según fuentes policiales, el hombre les dijo a empleados del centro que acababa de empujar a una persona a las vías del metro y solicitó ser sometido a una evaluación.

El sospechoso permanecía bajo custodia policial el viernes mientras continuaba siendo evaluado en el centro médico, de acuerdo con las fuentes. Las autoridades no habían presentado cargos formalmente en las primeras horas de la jornada.

Mientras los investigadores avanzan para esclarecer las circunstancias del ataque, la familia de Zuniga intenta concentrarse en su recuperación.

Alvaredo, todavía conmocionada por lo ocurrido, dijo no comprender por qué su familiar fue elegida como víctima. “Ella simplemente estaba ocupándose de sus asuntos, como siempre”, sentenció Alvaredo.

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