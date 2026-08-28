FDA amplía el retiro de 54,000 libras de arroz blanco jazmín por materiales extraños

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplió el retiro iniciado en el mes de abril del Arroz Jazmín de Lundberg Family Farms a doce estados de los Estados Unidos, incluido Nueva York, con lo que aumenta a 54,000 libras de granos afectados.

Se trata de un retiro voluntario iniciado por Granjas Wehah (Lundberg Family Farms, Richvale, CA, Estados Unidos) para su producto de arroz jazmín por riesgo de contaminación con materiales extraños.

En total son 27,324 paquetes de arroz blanco jazmín de Lundberg Family Farms de arroz blanco de 32 onzas cada uno, para un total de 54,648 libras de productos afectados.

La agencia califica el retiro como Clase II, que implica “situación en la que el uso o la exposición a un producto defectuoso puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o en la que la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

Detalles del producto que debes conocer

Descripción: Arroz blanco jazmín en presentación de 907 g (32 oz).

en presentación de 907 g (32 oz). Código UPC: 073416040281

073416040281 Lotes y fechas de caducidad afectados: 260201MA (Consumir preferentemente antes del 01FEB2027) y 260202MA (Consumir preferentemente antes del 02FEB2027).

260201MA (Consumir preferentemente antes del 01FEB2027) y 260202MA (Consumir preferentemente antes del 02FEB2027). Cantidad retirada: 27,324 paquetes en total (organizados en 6 paquetes por caja, sumando 4,554 cajas).

27,324 paquetes en total (organizados en 6 paquetes por caja, sumando 4,554 cajas). Distribución geográfica: Estados de EE. UU.: CA: California, CT: Connecticut, FL: Florida, IL: Illinois, NC: Carolina del Norte, NH: Nuevo Hampshire, NY: Nueva York, PA: Pensilvania, TN: Tennessee, VT: Vermont, WA: Washington y WI: Wisconsin, sin distribución internacional registrada.

Estados de EE. UU.: CA: California, CT: Connecticut, FL: Florida, IL: Illinois, NC: Carolina del Norte, NH: Nuevo Hampshire, NY: Nueva York, PA: Pensilvania, TN: Tennessee, VT: Vermont, WA: Washington y WI: Wisconsin, sin distribución internacional registrada. Fecha de inicio: 4 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 Fecha de clasificación del centro: 5 de julio de 2026

5 de julio de 2026 Estado actual: Terminado (sin comunicado de prensa oficial emitido por la compañía)

Los productos de arroz afectados fueron retirados del mercado debido a la posible presencia de material extraño, aunque ni la empresa ni la FDA han especificado qué tipo de material es.

Recomendaciones básicas ante un retiro de alimentos por contaminación

Lo primero que debe hacer es verificar la información; en caso de coincidir con el lote retirado, evita su consumo, descártelo o regréselo al lugar de la compra.

Según el medio Delish, Wegmans anunció en abril (cuando se inició el retiro) que los productos afectados comprados en sus tiendas podían devolverse para obtener un reembolso completo.

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