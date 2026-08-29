Chicago: el tiempo para hoy sábado 29 de agosto

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 29 de agosto.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 4 durante el día y del 84 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:13 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:29 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá nubes y claros con poca probabilidad de lluvias. Se estima que la temperatura máxima sea de 86 grados Fahrenheit (30 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 73 (23ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 60% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima