¿Tienes este centavo de 1969? Un raro error podría hacerlo valer hasta $600,000

Un centavo de Lincoln acuñado en 1969 podría valer una pequeña fortuna si presenta un raro error de fabricación. Algunas de estas monedas se han vendido por decenas de miles de dólares y los ejemplares mejor conservados pueden alcanzar valores cercanos a $600,000.

Qué tiene de especial este centavo

La moneda que buscan los coleccionistas es un centavo Lincoln Memorial de 1969 acuñado en San Francisco, identificado con la marca “S”, y que presenta un error conocido como ‘doubled die’ o doble troquel.

Este defecto ocurre durante el proceso de fabricación del troquel utilizado para estampar las monedas.

Cuando las imágenes o inscripciones quedan desalineadas durante ese procedimiento, algunas partes del diseño aparecen duplicadas o desplazadas.

En el centavo de 1969-S, esa duplicación puede apreciarse en elementos del anverso, como las palabras, la fecha y otras partes del diseño.

Stack’s Bowers, una casa especializada en subastas numismáticas, ha descrito el efecto como ‘muy dramático’.

Su rareza también explica el interés de los coleccionistas. Stack’s Bowers estima que actualmente existen apenas entre 40 y 50 ejemplares de esta variedad.

La firma considera que podría ser aproximadamente 100 veces más rara que otros famosos centavos con errores de doble troquel de 1955 y 1972, según The Independent.

Cuánto puede valer

El precio depende considerablemente de la condición de la moneda y de su grado de conservación.

De acuerdo con SD Bullion, un centavo 1969-S con este error puede tener un valor de entre $31,500 y $605,000.

Los registros de subastas muestran que algunos ejemplares ya han alcanzado cifras importantes.

Stack’s Bowers vendió uno por $72,000 en agosto de 2023, mientras otro alcanzó $86,250 en noviembre de 2010.

En marzo de 2018, uno de estos centavos se vendió por $126,000.

Eso no significa que cualquier centavo de 1969 tenga un valor extraordinario. La clave está en que haya sido acuñado en San Francisco y presente el error específico de doble troquel.

En 1969 se fabricaron cientos de millones

Los centavos Lincoln Memorial de ese año no son especialmente escasos por sí mismos.

Aproximadamente 544.38 millones fueron producidos en San Francisco, frente a alrededor de 1,140 millones acuñados en Filadelfia y cerca de 4,000 millones en Denver, según datos citados por SD Bullion.

El centavo de Lincoln tiene además un lugar especial en la historia monetaria de Estados Unidos.

Fue introducido en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento del expresidente Abraham Lincoln y se convirtió en la primera moneda estadounidense de circulación regular en mostrar a una persona real.

El interés por estas piezas también llega en un momento particular para el centavo. Estados Unidos dejó de fabricar monedas de un centavo para circulación el año pasado, después de que el Departamento del Tesoro determinara que su producción era demasiado costosa.

Fabricar una sola moneda costaba 3.69 centavos. Con el fin de su producción, el gobierno federal estima ahorrar aproximadamente $56 millones al año.

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