ICE detiene a Milo Yiannopoulos, influencer británico y exasesor de Kanye West que apoyó a Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo al influencer británico Milo Yiannopoulos, antiguo simpatizante del presidente Donald Trump, en un procedimiento que podría derivar en su deportación, según consta en la base de datos de la agencia migratoria.

El localizador de detenidos de ICE señala que Yiannopoulos, de 41 años, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias y está bajo la jurisdicción de la oficina de Alexandria, Luisiana.

La detención en Nueva Orleans fue reportada inicialmente por TMZ y The Telegraph. De acuerdo con este último medio, el estatus migratorio del británico había generado atención después de que comenzara a distanciarse de figuras de la administración Trump y a realizar declaraciones cada vez más críticas contra el gobierno.

Yiannopoulos fue editor de Breitbart News, uno de los principales medios conservadores de Estados Unidos, y posteriormente trabajó como asesor del rapero Kanye West.

De defensor de las deportaciones a crítico de Trump

El arresto ocurre después de un cambio en la postura pública de Yiannopoulos frente a Trump.

Durante 2025, el británico manifestó en redes sociales su respaldo a la política migratoria del mandatario. En ese momento llegó a reclamar “total inmunidad” para los agentes de ICE mientras estuvieran en funciones y defendió que la administración deportara a “millones y millones” de inmigrantes.

Sin embargo, durante este año comenzó a cuestionar abiertamente al presidente. Yiannopoulos ha acusado a Trump de corrupción y ha cuestionado su relación con Israel, además de criticar su gestión de los archivos relacionados con el fallecido Jeffrey Epstein.

Sus declaraciones provocaron enfrentamientos con personas cercanas al entorno político de Trump.

Entre quienes lo han señalado se encuentra la activista y comentarista Laura Loomer, quien este viernes celebró la detención y aseguró que ella misma había reportado a Yiannopoulos ante ICE y el FBI el año pasado.

Loomer afirmó que lo había denunciado por supuestamente amenazarla y por declaraciones relacionadas con Hamás y el ayatolá de Irán. En una publicación en X, también aseguró que Yiannopoulos se encontraba irregularmente en Estados Unidos y que había promovido violencia contra Trump.

Según los medios que reportaron la detención, Yiannopoulos se encontraba en Nueva Orleans debido a que Kanye West tenía previsto ofrecer un concierto este viernes en la ciudad.

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