10 empleos que pagan más de $50,000 al año y no exigen experiencia previa

Ganar más de $50,000 al año en Estados Unidos no siempre requiere una carrera universitaria de cuatro años ni años de experiencia. Diversos empleos permiten comenzar con secundaria terminada, una licencia, una certificación breve o capacitación directamente en el trabajo.

Los salarios recopilados por FinanceBuzz provienen de datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

Aun así, alcanzar esas cifras puede depender de la ubicación, las comisiones, las horas extra o la antigüedad, por lo que no necesariamente representan el sueldo desde el primer día.

1. Ajustador, tasador, examinador o investigador de seguros

El salario anual mediano es de $76,790.

Estos trabajadores revisan reclamaciones de seguros, inspeccionan vehículos o propiedades dañadas y determinan cuánto debería pagar la aseguradora.

Por lo general, basta con un diploma de secundaria y el BLS no exige experiencia laboral previa.

En el caso de los tasadores de daños de automóviles, puede preferirse un certificado postsecundario.

2. Oficial de préstamos

Este empleo ofrece un salario mediano anual de $74,180.

Los oficiales de préstamos evalúan solicitudes de crédito, orientan a los clientes durante el proceso y recomiendan su aprobación.

Aunque tener una licenciatura es común, no siempre es obligatorio. Se puede ingresar con secundaria terminada y recibir capacitación en el trabajo.

Parte de los ingresos puede depender de comisiones.

3. Trabajador de apoyo legal

El salario mediano es de $60,930 al año.

Estos empleados realizan labores administrativas y de investigación relacionadas con casos legales bajo la supervisión de abogados.

Un título asociado es una vía común de entrada, aunque también existen programas de certificación y capacitación en el trabajo. El BLS no exige experiencia previa.

4. Trabajador de equipos de medios y comunicaciones

La paga mediana anual alcanza los $69,480.

Este grupo incluye a quienes instalan, operan o mantienen cámaras, equipos de transmisión y otros sistemas utilizados en producciones audiovisuales.

Generalmente se requiere secundaria terminada y la mayor parte de las habilidades se adquiere después de la contratación.

5. Inspector de seguridad del transporte

El salario mediano es de $64,310.

Estos empleados inspeccionan pasajeros, equipaje y carga en aeropuertos utilizando máquinas de rayos X y otros equipos de seguridad.

No se requiere experiencia previa y la capacitación se realiza después de ser contratado mediante un programa federal.

El BLS prevé una ligera disminución del empleo, aunque seguirán existiendo vacantes por reemplazo.

6. Especialista en audífonos

Estos trabajadores ganan un salario mediano anual de $66,370.

Realizan pruebas auditivas, adaptan dispositivos y los ajustan para mejorar la comodidad y el funcionamiento.

Normalmente se requiere un diploma de secundaria, capacitación del empleador y una licencia estatal.

FinanceBuzz destaca que se trata de uno de los campos con mayor crecimiento.

7. Agente de seguros

El salario mediano anual es de $60,370.

Los agentes venden pólizas de vida, salud, automóvil o propiedad y desarrollan una cartera de clientes.

Se requiere secundaria terminada, además de aprobar un examen y obtener una licencia estatal.

Como los ingresos suelen depender de comisiones, alcanzar alrededor de $60,000 puede tomar uno o dos años.

8. Trabajador del Servicio Postal

El salario mediano es de $57,870 al año.

Estos empleados venden servicios postales, clasifican correspondencia y realizan entregas a hogares y negocios.

Generalmente no se exige educación formal ni experiencia previa, aunque los aspirantes deben aprobar un examen.

La remuneración aumenta con la antigüedad dentro de una escala sindical.

9. Conductor de autobús urbano o interurbano

La paga mediana anual es de $57,440.

Estos conductores transportan pasajeros en rutas regulares o entre ciudades y también pueden encargarse de horarios y tarifas.

Normalmente se requiere secundaria terminada y una licencia comercial de conducir, que en algunos casos puede obtenerse durante la capacitación laboral.

10. Asistente de vestuario

El salario mediano anual alcanza los $63,440.

Estos trabajadores seleccionan, ajustan y mantienen vestuario para producciones de cine, televisión y teatro, además de ayudar en cambios rápidos durante funciones.

Generalmente se requiere un diploma de secundaria y no se exige experiencia previa, aunque se trata de un sector relativamente pequeño y concentrado en grandes centros de producción.

El salario no siempre llega desde el primer día

FinanceBuzz advierte que estas cifras son medianas nacionales, no garantías de sueldo inicial.

Factores como las horas extra, las comisiones, la antigüedad y trabajar en zonas con alta demanda pueden ser determinantes para superar los $50,000 al año.

En muchos de estos empleos, la verdadera puerta de entrada no es una licenciatura, sino aprobar un examen, obtener una licencia estatal, completar una certificación corta o recibir capacitación directamente en el puesto.