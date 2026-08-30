Alcaldía expande los servicios de doulas en la Gran Manzana

El alcalde Zohan Mamdani, junto con el Departamento de Salud y Bienestar Mental de Nueva York, informó que avanza de manera positiva la Iniciativa de Doulas para Toda la Ciudad de Nueva York, que ha proporcionado servicios gratuitos a más de 4.200 personas desde su lanzamiento — sobre todo en los vecindarios con desafíos de salud y socioeconómicas.

Este anuncio incluyó el reconocimiento de seis hospitales que han integrado esta iniciativa en sus servicios para promover políticas y prácticas favorables hacia las doulas en entornos de maternidad hospitalarios.

Este programa, que inició en 2022, fue creado para combatir las inequidades raciales en la salud materna, ofreciendo servicios prenatales y posparto, servicios de cero costo para familias elegibles y doulas culturalmente asignadas, basadas en la comunidad.

Ahora, como parte de la expansión de esta iniciativa, se puede contar con la incorporación del seguro médico asequible MetroPlusHealth, que anunció su plan de añadir cobertura de doula (parteras) a partir del 1 de enero de 2027.

“Este logro demuestra el impacto de uno de los programas más exitosos de nuestra ciudad: la Iniciativa de Doulas para Toda la Ciudad, la cual ya ha apoyado a miles de familias, incluyendo a aquellas comunidades que con demasiada frecuencia han sido olvidadas por nuestro sistema de salud”, afirmó el alcalde Mamdani en un comunicado.

“Haber atendido a 4,000 personas es sólo el comienzo. Estamos ampliando el acceso a través de nuestros hospitales públicos y para los empleados de la ciudad, porque cada neoyorquino merece apoyo para traer al mundo a un hijo de manera segura y con el cuidado que necesita”, dijo.

A solicitud del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York y del sistema NYC Health + Hospitals, MetroPlusHealth integrará la cobertura de doulas a su plan Gold como parte de su compromiso de avanzar y mejorar la salud materna en toda la ciudad.

Esta adición resulta clave, dado que la aseguradora presta servicios a casi 700.000 afiliados en el país y cuenta con una red de decenas de miles de proveedores, incluyendo más de 40 hospitales y centros de atención de urgencia — lo cual ayudará a más familias a recibir asistencia. Las nuevas medidas incluirán beneficios como hasta ocho visitas prenatales o posparto, además del acompañamiento presencial durante el parto.

La presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson, enfatizó el valor social de esta medida: “Nuestras doulas brindan un servicio invaluable a nuestras comunidades al garantizar que las madres y personas gestantes reciban una atención integral y personalizada antes, durante y después del parto”.

“Al expandir el acceso a las doulas en toda la ciudad, aseguramos que las familias reciban los servicios necesarios para mejorar la salud materna, especialmente en los vecindarios más afectados por años de desatención médica, inequidades sistémicas y altas tasas de mortalidad y morbilidad materna prevenibles”, agregó Gibson.

En un contexto donde persisten profundas disparidades en la atención médica materna, especialistas y líderes de la salud coinciden en que la ampliación del acceso a través de hospitales y coberturas médicas asegurará una atención equitativa y de calidad para más comunidades.

“Desde hace tiempo reconocemos el papel primordial que desempeñan las doulas para que nuestras pacientes se sientan respaldadas, informadas y escuchadas durante toda la experiencia del parto”, señaló el Dr. Rodney L. Wright, vicepresidente del Sistema de Salud Montefiore y profesor de Obstetricia, Ginecología y Salud de la Mujer en la Facultad de Medicina Albert Einstein. “Las doulas en nuestros hospitales no solo representan un apoyo adicional para nuestro equipo de atención integral, sino que también ayudan a reducir el riesgo de ansiedad y depresión posparto”.