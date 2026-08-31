Una nueva experiencia gastronómica en Lima

El JW Marriott Hotel Lima inicia una nueva etapa con la reapertura de los espacios de su segundo piso, luego de una profunda remodelación que transformó no sólo la recepción y el área de conserjería, sino también su propuesta gastronómica.

Y entre los espacios renovados destaca el JW Lounge, concebido como un punto de encuentro donde la gastronomía, la coctelería y el diseño se unen para ofrecer una experiencia contemporánea con identidad peruana.

El espacio apuesta por una propuesta Nikkei elaborada por itamaes especializados en sushi, rolls y otras preparaciones en las que los productos del mar son protagonistas. La oferta se complementa con cocteles de autor, mixología y una selecta cava, creando un ambiente pensado para disfrutar desde la tarde hasta la noche.

La comida Nikkei combina de manera armoniosa los platos japoneses con los peruanos./JW Marriott Hotels

“Tenemos un poco de cocina japonesa y también integramos algunos de nuestros productos hermanos”, explica Rafael Casín, Chef Ejecutivo Corporativo de Marriott Lima, quien lidera la nueva propuesta gastronómica de la propiedad.

La idea, sin embargo, va más allá de presentar una cocina Nikkei convencional. Casín busca convertir el JW Lounge en una ventana a la diversidad de ingredientes peruanos, incorporando productos provenientes de diferentes regiones.

“Lo que queremos también es integrar a esta propuesta productos del Perú, trayendo algunos ingredientes de la selva y de la sierra”, señala. “Integramos mucho de eso para poder armar una oferta global peruana para el huésped que venga al restaurante, no solamente enfocada en Lima”.

“Tenemos un poco de cocina japonesa y también integramos algunos de nuestros productos hermanos”, explica Rafael Casín, Chef Ejecutivo Corporativo de Marriott Lima. Foto: ED

El mar tiene un papel fundamental en esta propuesta. El chef trabaja directamente con productos provenientes de pescadores y apuesta por ingredientes como conchas, lenguados, navajas y otras especies, siempre privilegiando la frescura. “Usamos un poco de todo lo que nos da el mar, pero siempre buscando productos frescos”, afirma.

Entre los platos que recomienda se encuentran los tiraditos, una de las expresiones más claras de la conexión entre la cocina japonesa y peruana. Uno de los más populares es el de atún acompañado con salsa de culantro y crocantes de plátano de la selva.

Los tiraditos de varios pescados destacan en el menú elaborado por el chef Casín./Foto:ED

Otra de las creaciones incorpora una salsa de ají tamarindo, elaborada con ponzu, un toque picante japonés, tequila rostizado y ahumado y limón. “Es una combinación de cuatro ingredientes que está dando una gama de sabores muy rica”, explica Casín.

Los sushi y rolls completan la experiencia del JW Lounge, donde el concepto se construye alrededor de productos frescos y técnicas que permiten resaltar sus sabores naturales. “Tenemos una base expuesta con nuestro sistema de siempre: presentar productos frescos”, comenta el chef.

El nuevo espacio está abierto desde las 3 de la tarde hasta las 12:00 de la noche, convirtiéndose así en una alternativa tanto para una pausa gastronómica como para una velada acompañada de cocteles y cocina Nikkei.

Para Casín, este proyecto también representa una evolución personal. Peruano y nacido en Lima, cuenta con más de dos décadas de experiencia en cocina internacional y propuestas gastronómicas de lujo. Su trayectoria incluye varios años de formación y trabajo en el norte de Italia y una importante etapa profesional en Cusco, siempre vinculada a hoteles de lujo.

Ahora, al frente de la propuesta culinaria del JW Marriott Hotel Lima, Casín apuesta por una cocina que no se limita a representar una sola región. Su objetivo es reunir en un mismo espacio los sabores del mar, la sierra, la costa y la selva, utilizando técnicas internacionales para reinterpretar la riqueza de la despensa peruana.

La frescura de los pescados y mariscos es una de las cartas de presentación del JW Lounge./JW Marriott Hotels

La renovación del hotel incluye también el restaurante La Vista y el JW Market, en un proyecto que toma como inspiración la diversidad geográfica e histórica del Perú. Las paredes en tonos arena evocan los acantilados de la Costa Verde, mientras que los elementos geométricos recuerdan los muros de las culturas prehispánicas.

Frente al Océano Pacífico, el hotel incorpora además referencias al mar a través de palillajes y formas inspiradas en las olas, mientras los jardines verticales remiten tanto a la Costa Verde como a la exuberancia de la Amazonía. El resultado es un espacio elegante y contemporáneo que busca contar la historia del país a través de su arquitectura y diseño.

Fachada del JW Marriott Hotel Lima./Cortesía JW Marriott Hotels

Más información en: https://www.marriott.com/en-us/hotels/limdt-jw-marriott-hotel-lima/overview/.