Nueva York se prepara para fuertes tormentas e inundaciones: a qué hora llegaría lo peor

Nueva York enfrenta este martes una jornada de tiempo inestable que podría complicarse durante la segunda mitad del día. Las autoridades de la ciudad activaron el Flash Flood Emergency Plan ante la posibilidad de tormentas fuertes, lluvias intensas e inundaciones localizadas.

La alerta meteorológica de NYC Emergency Management (NYCEM) se mantiene desde este martes 1 hasta el jueves 3 de septiembre. Para hoy, la ciudad había identificado inicialmente una amplia ventana de riesgo entre las 2:00 p.m. y las 11:00 p.m., con especial preocupación porque las condiciones más adversas podrían coincidir con el regreso a casa de miles de trabajadores.

Una actualización del National Weather Service (NWS) de Nueva York publicada a la 1:23 p.m. afinó el pronóstico: la mayor posibilidad de tormentas fuertes o severas se concentra desde finales de la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Puedes ver: MTA altera el servicio de tres líneas del metro de NY este martes: estaciones afectadas

A qué hora llegarían las tormentas más fuertes a Nueva York

El período que conviene vigilar especialmente comienza durante la tarde. El NWS prevé que las tormentas comiencen a desarrollarse aproximadamente entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. y avancen por el área metropolitana hasta alrededor de las 8:00 p.m., aunque podrían quedar lluvias aisladas posteriormente.

Por lo tanto, la franja de mayor atención para la ciudad de Nueva York puede resumirse así:

Desde las 2:00 p.m.: aumenta el riesgo de tormentas, según NYCEM.

Entre aproximadamente las 3:00 p.m. y las 8:00 p.m.: el NWS concentra actualmente la mayor posibilidad de fenómenos fuertes o severos.

Hasta las 11:00 p.m.: continúa la ventana más amplia de riesgo establecida por las autoridades municipales.

El pronóstico puede modificarse conforme avance el sistema, por lo que las autoridades recomiendan verificar las alertas antes de viajar.

CBS New York también declaró este martes como First Alert Weather Day y señaló que la principal amenaza de tiempo severo e inundaciones localizadas se concentra durante la tarde y noche, incluida la hora pico.

Puedes ver: Cambio climático y “El Niño”: océanos alcanzan la temperatura más alta jamás registrada

Qué tan fuertes podrían ser las tormentas

No se espera que todas las zonas reciban fenómenos severos. Sin embargo, algunas tormentas pueden adquirir suficiente intensidad como para generar problemas importantes.

El NWS señaló que las principales amenazas son ráfagas de viento dañinas y granizo. En el área metropolitana de Nueva York, noreste de Nueva Jersey y Lower Hudson Valley podrían registrarse ráfagas superiores a 58 mph, capaces de derribar ramas, afectar árboles y líneas eléctricas y causar cortes de energía dispersos.

También existe la posibilidad de granizo de hasta una pulgada de diámetro.

El organismo añadió un riesgo mucho menos probable, pero que no descarta completamente: un tornado aislado. La probabilidad estimada por los meteorólogos se mantiene por debajo del 5% en las áreas incluidas en ese riesgo.

Riesgo de inundaciones repentinas en NYC

La amenaza de inundación existe, pero el NWS la mantiene actualmente en un nivel marginal, el más bajo dentro de la escala de riesgo de lluvias excesivas.

La preocupación principal son inundaciones urbanas en lugares con drenaje deficiente y algunos episodios aislados de flash flooding si una tormenta descarga mucha agua en poco tiempo.

El informe del NWS de este martes contempla tasas máximas de lluvia de entre 1 y 2 pulgadas por hora en las tormentas más fuertes.

En términos generales, la acumulación total debería quedar por debajo de una pulgada, aunque ciertos sectores podrían recibir entre 2 y 3 pulgadas de forma localizada.

NYCEM había calculado previamente acumulaciones generales de entre 0.25 y 0.75 pulgadas, pero advirtió que las tormentas más intensas pueden producir cantidades considerablemente mayores en puntos específicos.

La hora pico podría ser el momento más complicado

Uno de los factores que más preocupa a las autoridades es el horario. El alcalde Zohran Mamdani advirtió que las peores condiciones podrían producirse durante el viaje de regreso a casa este martes y pidió a los residentes que permanezcan bajo techo durante los aguaceros intensos, los fuertes vientos y las tormentas eléctricas.

NYC Emergency Management recomienda reservar tiempo adicional para los desplazamientos y comprobar tanto el clima como el estado del transporte público antes de salir.

Las lluvias intensas en cortos períodos pueden anegar rápidamente calles bajas, pasos subterráneos y algunas entradas de estaciones de metro, incluso aunque el acumulado total de lluvia durante todo el día no sea excepcionalmente alto.

Qué hacer si una calle comienza a inundarse

Las autoridades de Nueva York insisten en que los residentes no deben caminar, conducir ni circular en bicicleta por agua acumulada.

La profundidad puede ser mayor de lo que parece y el agua puede ocultar alcantarillas abiertas, objetos, cables eléctricos u otros peligros.

NYCEM recomienda además:

Evitar calles, habitaciones y estaciones de metro inundadas.

Mantener cargados los teléfonos y dispositivos médicos esenciales.

Prestar especial atención a las alertas oficiales.

Quienes viven en apartamentos de sótano deben estar preparados para trasladarse a un nivel superior antes de que ingrese agua.

No esperar a que el agua entre a la vivienda para abandonar una zona de riesgo.

Seguir inmediatamente las instrucciones oficiales si se emite una Flash Flood Warning.

Los residentes pueden suscribirse gratuitamente a Notify NYC enviando la palabra NOTIFYNYC al 692-692.

Puedes ver: NYC ofrece adopción gratis de perros y una tarjeta de $50 para ayudar a decenas de mascotas

El mal tiempo no terminará este martes

Después del episodio de esta tarde y noche, el miércoles se espera una atmósfera algo más estable, aunque podrían continuar algunas lluvias.

El riesgo volverá a aumentar posteriormente. El NWS anticipa otra ronda de lluvias y tormentas desde la noche del miércoles hasta el jueves, con una nueva posibilidad de fenómenos fuertes durante la tarde o noche del jueves.

Las condiciones deberían mejorar desde el viernes y mantenerse más secas durante el fin de semana largo.

Para este martes, sin embargo, la recomendación es prestar especial atención entre finales de la tarde y las primeras horas de la noche, justamente cuando gran parte de Nueva York estará en movimiento durante la hora pico.

Sigue leyendo:

Nueva York dará mochilas y útiles escolares gratis en septiembre: dónde y cuándo retirarlos

Ley de Refugio Seguro en Nueva York: protege a los bebés y evita el abandono