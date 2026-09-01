Condenan a dos años de cárcel a estadounidense que trabajó como agente de China

Thomas Weir Pauken II, un ciudadano estadounidense de 51 años, fue condenado este martes a dos años de prisión por actuar dentro de Estados Unidos como agente de la República Popular China, informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

Según documentos judiciales, Pauken trabajó entre al menos 2019 y febrero de 2026 bajo la dirección y el control de personas que sabía que estaban vinculadas con el Gobierno chino. Durante ese período, recibió al menos $100,000 dólares por sus actividades.

Una de las personas con las que colaboraba, identificada en los documentos como “Cathy”, le asignaba tareas para contactar a posibles informantes en Estados Unidos, proporcionarles dispositivos electrónicos para comunicarse con ella y obtener información que posteriormente debía reportarle.

Además, Cathy pagó varios viajes de Pauken entre 2019 y 2025 desde China a Estados Unidos para reunirse con personas que podían proporcionarle información que, según los documentos judiciales, terminaría en manos de Cathy y del Ministerio de Seguridad del Estado chino (MSS).

“Pauken ayudó a sabiendas a un adversario extranjero a subvertir activamente al gobierno de los Estados Unidos para su propio beneficio económico”, declaró Theophani K. Stamos, primera fiscal auxiliar de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

Stamos agregó que la conducta no fue un hecho aislado y que Pauken continuó colaborando con China durante siete años.

El fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, señaló que Pauken utilizó su ciudadanía estadounidense y su capacidad para viajar al país para apoyar operaciones del MSS mediante el reclutamiento de posibles informantes y la recopilación de información confidencial.

“Pauken traicionó a su país por dinero”, afirmó Eisenberg, quien añadió que la División de Seguridad Nacional continuará buscando responsabilidades para quienes colaboren con actividades de espionaje de China.

El FBI también señaló que Pauken admitió haber trabajado bajo las órdenes del MSS para intentar infiltrarse en círculos políticos estadounidenses y proporcionar a sus contactos chinos nuevos objetivos para posibles reclutamientos.

“Este caso ilustra hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Comunista Chino para socavar nuestras instituciones democráticas”, declaró Roman Rozhavsky, subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.

Pagos y contactos en China

De acuerdo con los documentos judiciales, Pauken conoció a “Cathy” en 2017 y posteriormente comenzó a recibir instrucciones de ella. Entre las tareas que le encomendó estaba reunirse con posibles informantes, entregarles una computadora portátil y un teléfono celular para comunicarse con ella, explicarles qué información necesitaba y elaborar informes sobre los contactos.

Pauken también trabajó para otras dos personas en China, a quienes identificaba como “Richard” y “William”. Ambos le dijeron que los informes que preparaba serían enviados a Japón, aunque Pauken creía que los dos trabajaban para el Gobierno de China.

Además, vendió informes a un grupo de ciudadanos chinos de Wuhan interesado en obtener información sobre tecnología y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según el comunicado de la Fiscalía, esos clientes también querían que Pauken encontrara a un experto que pudiera ayudarlos a realizar actividades de ciberespionaje.

La sentencia se produce después de que Pauken fuera acusado de actuar como agente de un gobierno extranjero dentro de Estados Unidos. El caso fue investigado por el FBI y procesado por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.