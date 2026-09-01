El Sueño Americano: ¿Creen los latinos todavía que es posible?

Durante más de un siglo, el Sueño Americano ha sido un faro de esperanza para los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Una promesa de que, sin importar el origen o el trasfondo de cada quien, cualquier persona puede alcanzar oportunidades económicas y movilidad social a través del trabajo duro. Profundamente arraigado en la identidad nacional, este ideal es uno de los pilares centrales del espíritu estadounidense, dándole sentido real a la promesa de “la tierra de la libertad y el hogar de los valientes”. Sin embargo, los hallazgos recientes de Pew Research Center revelan una brecha creciente en el optimismo de los latinos sobre qué tan alcanzable es.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la cobertura mediática ha destacado a los latinos como un foco central de la aplicación de las leyes migratorias. Al mismo tiempo, la perspectiva de esta comunidad está marcada por presiones socioeconómicas estructurales: el aumento en el costo de la vivienda, la inflación, salarios estancados, el acceso a la educación y una creciente sensación de falta de libertad y trato igualitario. Las redadas de ICE, cada vez más frecuentes y presentes, amplifican aún más el miedo dentro de las comunidades latinas — siendo otro factor determinante.

En conjunto, esas fuerzas ponen en duda la capacidad de los latinos para seguir ascendiendo en la escalera económica y cuestionan si la promesa del sueño americano sigue viva.



¿Los latinos todavía creen que el sueño americano es alcanzable?

Los hallazgos del nuevo estudio de Pew revelan que las opiniones sobre qué tan alcanzable es el sueño americano siguen divididas entre los latinos. Al preguntarles cómo se compara su situación con la de sus padres, la mayoría de los latinos (43%) dice que se ha vuelto más difícil alcanzar ese sueño — un cambio notable respecto a hace una década, cuando la mayoría habría dicho que era más fácil. El número de quienes afirman haber alcanzado el sueño está aún más fragmentado: mientras que alrededor de la mitad de los latinos dice haberlo alcanzado o estar a punto de hacerlo, el 18% dice que está fuera de su alcance y el 27% dice que ya no existe.

Al mismo tiempo, los latinos también son más propensos a percibir un progreso intergeneracional dentro de sus familias, con una visión más positiva de su nivel de vida. Según el reporte, el 57% dice que su nivel de vida es mejor que el de sus padres. Además, el 53% se muestra optimista de que la vida de sus hijos será todavía mejor que la suya a la misma edad. Estas tendencias coinciden con otras de la población estadounidense.

Este optimismo sobre el progreso intergeneracional plantea la pregunta de qué es lo que los latinos creen que realmente determina si el sueño americano es alcanzable. De hecho, la mayoría de los latinos considera que el trabajo duro y la motivación (81%) influyen en si una persona logra o no el sueño americano. Otros factores mencionados incluyen el acceso a las oportunidades adecuadas (76%) y el papel de la suerte y el azar (35%); este último genera más división, con menos consenso sobre si realmente tiene un impacto.

Es más, el 85% de quienes creen haber alcanzado el sueño americano o estar en camino de hacerlo dice que el trabajo duro y la motivación fueron factores determinantes, mientras que quienes piensan que está fuera de su alcance son más propensos a mencionar la suerte y el azar. En otras palabras, la creencia en la propia capacidad de acción parece modelar — y a la misma vez ser moldeada — por la creencia en que el sueño es alcanzable.

Lo que significa el sueño americano varía entre los latinos

Independientemente de si creen que es alcanzable, la forma en que los latinos definen el sueño americano en sí varía. La mayoría lo asocia con la seguridad financiera, la realización personal y el bienestar colectivo.

La definición más común está relacionada con factores financieros y económicos: alrededor de seis de cada 10 hispanos asocian el sueño americano con estos aspectos. Desglosado, esto incluye el 36% que menciona la seguridad financiera, el 31% la oportunidad económica y el 14% ser propietario de una vivienda.

La segunda definición más común es la calidad de vida — e incluyendo la felicidad y las relaciones positivas con las personas alrededor — mencionada por aproximadamente cuatro de cada 10 latinos.

Es más, vale la pena mencionar que también se utilizan la libertad (18%) y el trato igualitario (11%) para definir el sueño americano. La libertad se define en términos políticos, económicos e individuales, mientras que el trato igualitario abarca los derechos civiles e iguales, así como la ausencia de discriminación.

Las definiciones también varían entre ciertos grupos. En particular, los latinos inmigrantes (68%) son más propensos a definir el sueño americano en términos de finanzas o de ser propietarios de una vivienda que quienes nacieron en Estados Unidos.

El idioma también juega un papel importante: más latinos — tanto quienes hablan únicamente inglés (23%) como los bilingües (20%) — hacen referencia a la libertad al describir el sueño americano en comparación con quienes solo hablan español.

Aun así, a pesar de esas definiciones variadas, en general uno de cada diez hispanos expresa desilusión con el sueño americano.

Interesantemente, existe una divergencia creciente y marcada entre los inmigrantes y los latinos nacidos en Estados Unidos en cuanto a su percepción de la calidad de vida.

Los inmigrantes hispanos son más optimistas sobre su nivel de vida que los latinos nacidos en EE.UU.

Aunque en general hay un consenso en que la calidad de vida ha mejorado, los inmigrantes tienden a ser más optimistas. De hecho, el 70% dice que sus condiciones de vida son mejores que las de sus padres, en comparación con el 49% de los latinos nacidos en EE.UU. qué dicen lo mismo.

La misma divergencia aparece al comparar las expectativas sobre el nivel de vida de sus hijos: el 63% de inmigrantes latinos dicen que el nivel de vida de sus hijos será mejor que el suyo, frente al 48% de los latinos nacidos en Estados Unidos.

Este patrón refleja tendencias migratorias más amplias, en las que inmigrantes suelen mostrarse más esperanzados sobre su futuro económico que los adultos nacidos en Estados Unidos.



Los latinos nacidos en EE.UU. creen que el sueño americano es más difícil de alcanzar que para los inmigrantes

Sorprendentemente, esta divergencia vuelve a aparecer de nuevo, pero a la inversa: los latinos nacidos en EE.UU. muestran un menor optimismo sobre si el español americano alcanza.

El estudio encontró que el 48% de los latinos nacidos en EE.UU. dice que el sueño americano es más difícil de alcanzar de lo que fue para sus padres, en comparación con el 38% de los inmigrantes latinos — una cifra que aumenta entre la tercera generación y generaciones posteriores de latinos nacidos en EE.UU. (53 %).