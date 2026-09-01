Nueva York exige la liberación de fondos federales contra el terrorismo 

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani exigieron este martes públicamente a la administración de Trump la liberación inmediata de recursos federales clave destinados a proteger al estado de Nueva York de ataques terroristas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creado en respuesta al trágico atentado del 11 de septiembre, mantiene retenido el 40% de los fondos de contraterrorismo asignados a Nueva York. De acuerdo con la gobernadora Hochul, esta retención suma 87 millones de dólares, lo que deja a las fuerzas del orden local y las redes de emergencias en alta vulnerabilidad.

Al dirigirse directamente a los funcionarios federales, Hochul renovó sus críticas hacia la Casa Blanca, acusando al presidente y a su equipo de “desmantelar a la Policía”.

Este anuncio del martes surge tras una serie de recortes al presupuesto federal. En octubre de 2025, Nueva York sufrió una reducción inicial de 187 millones de dólares en subvenciones para la seguridad nacional. Tras una fuerte ola de indignación pública por parte de oficiales y la gobernadora Hochul, el presidente aseguró en Truth Social que había intervenido personalmente para restaurar la totalidad de los recursos, señalando que era un “honor hacerlo”. No obstante, a casi un año de aquella declaración, el gobierno estatal denuncia que el dinero sigue congelado en la burocracia federal.

“Liberen los 87 millones de dólares que nos deben”, exigió la gobernadora Hochul durante la rueda de prensa del martes. “Porque si no liberan los fondos de contraterrorismo, le están fallando a cada una de las familias que perdió a un ser querido el 11 de septiembre. Le están fallando a cada policía y bombero que arriesga su vida todos los días. Y le están fallando a cada neoyorquino que ha dejado de creer que el gobierno federal está ahí para protegerlo”

Hochul enfatizó la ceremonia de una fecha profundamente significativa: “En diez días escucharemos y diremos nuevamente las palabras ‘Prohibido olvidar’. A veinticinco años del 11 de septiembre, esas palabras siguen teniendo un peso enorme para nosotros. Siguen exigiendo un compromiso real de nuestra parte”.

Autoridades estatales y locales destacaron que estos recursos son indispensables para garantizar la seguridad pública básica y la capacidad de respuesta ante desastres. El presupuesto federal financia directamente acciones de contención en todos los condados del estado. Según los oficiales presentes, la congelación presupuestaria pone en peligro programas tan cruciales, entre los que destacan:

La operación de 12 escuadrones antibombas distribuidos en todo el estado de Nueva York.

La modernización de los sistemas de comunicación entre el Departamento de Bomberos (FDNY), la policía de Nueva York (NYPD) y los equipos de emergencia regionales.

La adquisición de equipos especializados y el entrenamiento de alto nivel para responder a amenazas de alto impacto.

El apoyo a los equipos de Evaluación y Gestión de Amenazas Conductuales para identificar riesgos potenciales a tiempo.

El refuerzo de la vigilancia en la frontera norte y la protección de infraestructura física crítica del estado.

El financiamiento del Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York, eje central para el intercambio de información entre agencias.

El impacto de este bloqueo financiero resulta aún más crítico debido a los eventos masivos programados en la región. El comisionado de la policía de Yonkers, William Fitzpatrick, advirtió sobre el enorme despliegue operativo que se requiere en esos momentos, mencionando, por ejemplo, los dos años de planeación para el Mundial de la FIFA, además de los eventos navales de la flota y las actividades de la temporada. Fitzpatrick dejó en claro que la seguridad en esos eventos exige una preparación integral. “Los actos terroristas ya no son únicamente ataques físicos o cinéticos”, señaló. “Ahora también abarcan ciberataques” — lo que se refiere a ser capaces de paralizar la infraestructura de toda la región.

Solución inmediata

Por su parte, el alcalde Mamdani se sumó al llamado de la gobernadora para exigir una solución inmediata, remarcando la enorme presión que recae sobre la infraestructura de la ciudad más grande del país.

“No hay justificación alguna para que el gobierno federal deje que la ciudad más grande de la nación cargue sola con semejante responsabilidad”, afirmó el alcalde Mamdani. “A cada hora del día, a cada día del año, los cuerpos de emergencia en los cinco distritos atienden llamadas donde literalmente se debate la vida o la muerte”.

Mamdani enfatizó que la policía, los bomberos y el personal de emergencias no están pidiendo que las autoridades federales hagan su trabajo, sino que únicamente exigen que se liberen los recursos asignados por el Congreso para que puedan cumplir con su labor de manera eficaz y mantener protegida a la población.