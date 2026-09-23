Jesse Huerta anuncia su nueva agrupación musical tras su salida de “Jesse y Joy”

El cantante Jesse Huerta presentó oficialmente su nueva agrupación Jesse and the Supernovas, días después de que el músico anunciara que dejaría temporalmente el dúo “Jesse y Joy”, el proyecto que compartió con su hermana durante más de dos décadas. Jesse Huerta aclaró que este nuevo proyecto no surgió como consecuencia de su decisión de apartarse del dúo, sino que llevaba meses en preparación.

El anuncio se produjo este miércoles a través de las redes sociales de Jesse, donde también compartió los perfiles oficiales de su nueva agrupación.

La aparición del nuevo proyecto generó rápidamente reacciones entre los seguidores. Mientras algunos usuarios celebraron el inicio de esta etapa, otros cuestionaron el momento del lanzamiento y relacionaron la creación de la banda con la reciente salida de Jesse del dúo que formó junto a Joy.

Ante las dudas que surgieron en redes sociales, Huerta publicó posteriormente un extenso mensaje en el que aclaró que su decisión de tomar distancia de Jesse & Joy no significa que tiene la intención de abandonar la música.

El cantante sostuvo que Jesse and the Supernovas no fue creado después de anunciar su salida del dúo y afirmó que se trataba de un proyecto que ya había sido conversado con personas de su entorno, incluyendo su hermana.

“Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida. Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían.”

Esta afirmación contradice las declaraciones que Joy Huerta había ofrecido un día antes. Durante una conferencia de prensa, la cantante aseguró que conoció la decisión de su hermano poco antes de que se hiciera pública y dijo que se enteró aproximadamente 20 minutos antes que los medios y el público. “Él tiene sus motivos, sus razones; no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por mi hermano”, dijo la cantante.

Jesse aseguró además que tomó la determinación de alejarse del dúo pese a encontrarse, según dijo, en uno de los mejores momentos de la carrera que construyó junto a su hermana. El 15 de septiembre había anunciado que cumpliría con los compromisos previamente establecidos antes de hacer efectiva su salida, mientras explicaba que necesitaba dedicar más tiempo a su familia y a su bienestar.

Jesse también rechazó la idea de que hubiera abandonado sus responsabilidades o dejado a otras personas sin respuesta. En su mensaje más reciente escribió:

“No he dejado tirado ni abandonado a nadie. Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo. Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice. Jesse”.

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