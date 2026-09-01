Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 1 de septiembre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este martes en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 83% durante el día y del 68% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 52% en el transcurso del día y del 52% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:22 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:29 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos cielos cubiertos con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 75 grados Fahrenheit (21 y 24ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 58% por la mañana, 96% por la tarde y 58% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.