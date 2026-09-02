Pronóstico del tiempo en Nueva York para este miércoles 2 de septiembre

¿Cómo deberías vestirte para salir este miércoles en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 55% durante el día y del 86% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 46% durante el día y del 54% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:23 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:27 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 84 grados Fahrenheit (22 y 29 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.