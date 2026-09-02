Intentó escapar de ICE y provocó un choque: la esposa de un alcalde de Nueva Jersey terminó herida

Un operativo de agentes federales de inmigración terminó este miércoles con una persecución y un accidente de tránsito en North Brunswick, Nueva Jersey, que dejó herida a la esposa del alcalde de una localidad vecina.

El incidente comenzó alrededor de las 7:30 a.m. del 2 de septiembre, cuando agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) detuvieron un vehículo cerca de la Ruta 130, según autoridades locales.

El conductor inicialmente se detuvo, pero posteriormente aceleró para escapar de los agentes federales, atravesó un semáforo en rojo y terminó chocando contra otro automóvil.

La esposa del alcalde resultó herida

El vehículo impactado era conducido por Penelope Cohen, esposa del alcalde de East Brunswick, Brad Cohen. La mujer, médica dermatóloga, sufrió una lesión en una pierna y fue trasladada a un hospital de la zona. Las autoridades indicaron que sus heridas no ponían en peligro su vida.

Tras la colisión, el conductor perseguido abandonó su vehículo y escapó a pie, pero fue detenido poco después por los agentes federales y también recibió atención médica después del incidente.

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Qué se sabe del operativo de ICE

La Policía de North Brunswick aclaró que sus agentes no participaron del procedimiento inicial de ICE ni de la persecución. Según las autoridades municipales, los agentes federales habían realizado una parada del vehículo antes de que el conductor decidiera huir.

La Ruta 130, una de las principales vías de la zona, tuvo que ser cerrada parcialmente durante más de una hora mientras las autoridades investigaban el accidente, lo que provocó importantes demoras durante la mañana.

Hasta la tarde del miércoles, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no habían revelado públicamente la identidad del detenido ni explicado por qué los agentes intentaban arrestarlo.

Las autoridades tampoco habían detallado oficialmente la situación migratoria del hombre ni los posibles cargos relacionados con la fuga y el accidente.

El episodio ocurre en medio de un fuerte incremento de las operaciones migratorias en Nueva Jersey. De acuerdo con datos citados por The New York Times, más de 2,100 personas fueron detenidas por ICE en el estado durante julio, más del doble de las cifras mensuales registradas entre febrero y mayo.

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