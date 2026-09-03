El poder del aguacate en la salud intestinal: ¿Qué revelan los ensayos clínicos?

El aguacate es una fruta aliada de la salud metabólica y cardiovascular, gracias a su perfil nutricional rico en grasas saludables (principalmente monoinsaturadas), fibra, potasio y vitaminas antioxidantes. Un doctor en alimentos explica lo que pasa cuando se consume aguacate todos los días.

El doctor en alimentos, Víctor Manuel Zamora Gasga, explica que hay evidencia científica que respalda que el consumo de aguacate mejora la salud intestinal.

Cita específicamente ensayos clínicos en los que las personas consumieron aguacate todos los días durante 12 semanas. La cantidad fue de aproximadamente 175 g al día en hombres y 140 g al día en mujeres, observando cambios en la microbiota intestinal, incluyendo una mayor abundancia de bacterias como Faecalibacterium, Lachnospira y Alistipes, además de un aumento de metabolitos como el acetato.

Ciencia real: Estudios con más de 1000 participantes

Mientras que en otro estudio más amplio, con más de 1000 participantes, a un grupo se le indicó consumir un aguacate Hass al día durante 26 semanas, el grupo control mantuvo su alimentación habitual. “En ese caso también se observaron cambios interesantes. Aumentó la diversidad de la microbiota desde aproximadamente la cuarta semana. Al final del estudio, aumentó la presencia de Faecalibacterium prausnitzii”.

El secreto detrás de la magia: Fibras, bacterias y ácidos biliares

Una de las razones claves por las que el aguacate es un aliado para la salud intestinal es que contiene fibra que no digerimos completamente en el intestino delgado. “Parte de esa fibra llega al colon y ahí las bacterias la fermentan, produciendo metabolitos como el acetato. Ese acetato incluso puede ser utilizado por otras bacterias para producir otros compuestos como butirato. Es una especie de cooperación entre microorganismos, pero no es solamente la fibra”.

Además, el aguacate tiene la capacidad de modificar el ambiente intestinal a través de los ácidos biliares.

“En uno de los ensayos se observaron concentraciones menores de ciertos ácidos biliares en las heces. Además, aporta grasas monoinsaturadas —principalmente ácido oleico— y compuestos bioactivos como carotenoides, fitoesteroles y compuestos fenólicos, que también podrían participar en estas interacciones”.

¿Cuál es la dosis ideal según los ensayos clínicos?

Aunque no hay una dosis diaria de aguacate recomendada por la ciencia, los estudios coinciden en que un aguacate al día es la porción evaluada en los protocolos de investigación. Este alimento se puede consumir todos los días en periodos que van desde las 12 semanas hasta los 6 meses.

Zamora Gasga aclara que, a pesar de los estudios, esto no significa que todos necesitemos comer exactamente un aguacate diario. “No sabemos todavía cuál es la dosis mínima efectiva ni si medio aguacate podría producir el mismo efecto. Y tampoco hay que olvidar el resto de la dieta”.

Advierte que el aguacate no es un alimento mágico; lo que hace es cambiar lo que comen tus bacterias y también las condiciones en las que viven.

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