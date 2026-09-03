El calor extremo golpea el centro de EE.UU. y pone a más de 100 millones bajo alerta

El centro de Estados Unidos afronta este jueves la jornada más intensa de una nueva ola de calor, con más de 100 millones de personas expuestas a condiciones consideradas de riesgo por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La situación es especialmente severa en el medio oeste, donde 46.7 millones de personas permanecen bajo una alerta de nivel “extrema”. Illinois, Indiana, Misuri y Kansas concentran el mayor riesgo, mientras que el aviso también alcanza sectores de Texas, Arkansas y Carolina del Norte.

El calor también afecta a una extensa franja del país bajo alerta “mayor”. En total, 71 millones de personas están incluidas en este nivel, que abarca prácticamente todo el territorio comprendido entre Colorado y Nueva York.

En Texas, las temperaturas se acercarán a los 40 grados centígrados, pero las condiciones más peligrosas podrían prolongarse durante los próximos días.

De acuerdo con el NWS, el índice de calor podría alcanzar los 40,5 grados centígrados o más desde el fin de semana hasta mediados de la próxima semana en las llanuras del sur y el bajo valle del Misisipi. En el sur de Texas, podría llegar a 43,3 grados.

La cantidad de personas bajo alerta comenzará a disminuir durante el fin de semana, aunque el organismo meteorológico prevé que algunas zonas del centro-sur continúen enfrentando “calor peligroso” durante la próxima semana.

El NWS pide reducir la exposición al calor

Las autoridades recomiendan evitar o limitar las actividades al aire libre durante las tardes y mantener una hidratación adecuada.

También aconsejan contar con aire acondicionado o recurrir a centros de enfriamiento. El NWS pidió prestar especial atención a familiares, amigos y vecinos vulnerables ante las altas temperaturas.

El organismo recordó además que niños y mascotas no deben quedar solos dentro de vehículos. En el caso de los animales, recomendó garantizarles agua fresca y lugares con sombra.

La situación se produce durante un verano que ya ha estado marcado por varias olas de calor. Una de las más intensas comenzó durante el fin de semana del 4 de julio, Día de la Independencia, y dejó alrededor de 30 fallecidos.

Julio rompió el récord de calor

El episodio actual llega después de que Estados Unidos registrara en julio su mes más caluroso desde que existen registros, con una temperatura promedio nacional cercana a los 25 grados centígrados, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Las altas temperaturas coinciden además con condiciones de sequía que han contribuido a la aparición y expansión de incendios.

Más de tres millones de hectáreas han sido afectadas por el fuego en Estados Unidos durante este año, la cifra más elevada de la última década.

Con información de EFE.