El Lehman Center anuncia una temporada con grandes estrellas

El Lehman Center for the Performing Arts anunció un adelanto de su espectacular temporada 2026-2027, reafirmando su tradición de presentar en el Bronx a grandes figuras de la música, la danza y el entretenimiento familiar. La nueva programación reunirá estrellas internacionales de la música latina, íconos del R&B y el hip-hop, producciones para niños y presentaciones especiales dirigidas a públicos de todas las edades.

Septiembre abrirá la temporada con dos propuestas de fuerte conexión con Nueva York y la música latina. Este viernes 4 de septiembre, la rapera Princess Nokia hará su esperado debut en el Lehman Center con un concierto en el que mostrará su particular mezcla de hip-hop, punk y soul. La programación continuará el 26 de septiembre con Grupo Galé & Sonora Carruseles, dos de las agrupaciones más reconocidas de la salsa colombiana. El concierto tendrá además un propósito solidario, ya que parte de los ingresos será destinada a las labores de ayuda tras el terremoto en Colombia.

En octubre, la oferta se enfocará en la familia y en grandes voces femeninas de la música latina. El 11 de octubre, Plim Plim ¡En Vivo! llegará al escenario con una aventura musical interactiva llena de canciones, baile y diversión para los niños. La programación continuará el 17 de octubre con un encuentro histórico entre dos figuras de la música dominicana: Milly Quezada y Miriam Cruz, quienes celebrarán cinco décadas de ritmos, energía y éxitos. Un día después, el 18 de octubre, la legendaria cantante mexicana Aida Cuevas compartirá escenario con Flor de Toloache, en un concierto que reunirá el poder y la tradición del mariachi interpretado por grandes artistas femeninas.

Para los amantes de la música mexicana, Aida Cuevas se presentará el 18 de octubre./Foto: Lehman Center

Noviembre estará dedicado a uno de los géneros más populares del Caribe. El 14 de noviembre, ¡Bachatéame New York!, con Luis Vargas y Monchy, celebrará la historia y la tradición de la bachata dominicana. La velada incluirá canciones que marcaron una época y que continúan siendo referentes del género, en una noche dedicada a la emoción, la nostalgia y el baile.

Luis Vargas traerá su voz para una noche dedicada a la bachata./Foto: Lehman Center

Aunque el calendario completo de la temporada incluirá numerosas propuestas de distintos géneros, marzo de 2027 ya reserva una fecha especial para la música latina. El 27 de marzo se realizará el Latin Divas Concert, cuya alineación será anunciada próximamente. El evento promete reunir a importantes intérpretes femeninas en una celebración de la música latina.

La temporada continuará en mayo de 2027 con una de las tradiciones más esperadas por la comunidad de El Bronx. El 8 de mayo, India, conocida como la Princesa de la Salsa, regresará al Lehman Center para su tradicional concierto por el Día de las Madres. La artista interpretará algunos de sus éxitos más recordados en una noche que combinará salsa, nostalgia y celebración.

La India regresará como cada año para rendirle honor a las madres en su día./Foto: Lehman Center

Además de su amplia programación latina, la temporada 2026-2027 incluirá presentaciones de la Paul Taylor Dance Company, el astro del R&B Ginuwine junto a Ro James, el clásico navideño A Charlie Brown Christmas Live on Stage, Swan Lake, The Magic School Bus Kids Show, Curious George: The Golden Meatball, Black Panther in Concert, Forever Freestyle 19 y Hip Hop Fever, entre otros espectáculos.

“Como centro de artes escénicas sin fines de lucro, todo lo que hacemos está guiado por un compromiso con el bien público. Nuestra misión es hacer que las actuaciones en vivo excepcionales sean accesibles para nuestra comunidad, celebrar las ricas tradiciones culturales del Bronx y garantizar que personas de todas las edades tengan oportunidades de experimentar el poder transformador de las artes”, señaló Dante Albertie, director ejecutivo del Lehman Center for the Performing Arts.

El centro también ofrecerá entradas con descuento de entre $5 y $10 para niños menores de 10 años en determinadas funciones, así como recepciones VIP para algunos espectáculos.

Para consultar el calendario completo y obtener más información, visite el sitio oficial del Lehman Center:www.lehmancenter.org/events.

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