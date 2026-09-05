Pronóstico del clima en Chicago para este sábado 5 de septiembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 5 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 55 durante el día y del 1 a lo largo de la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 11.18 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:20 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:18 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se espera escasa nubosidad. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 68 (20ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima