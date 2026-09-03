Nueva York comienza a repartir cheques de hasta $200 para aliviar las facturas de electricidad

Los bolsillos de millones de neoyorquinos podrían recibir un respiro durante los próximos meses. El estado comenzó a distribuir los pagos del programa Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER), una iniciativa que contempla cheques de entre $100 y $200 dólares para ayudar a los residentes a enfrentar el elevado costo de la electricidad.

Los primeros pagos comenzarán a llegar durante septiembre y la distribución continuará hasta diciembre. Lo más importante para quienes esperan este apoyo es que no tendrán que presentar una solicitud: el dinero será enviado automáticamente por correo a los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cuánto dinero recibirá cada hogar?

El monto del cheque dependerá principalmente del nivel de ingresos y del estado civil utilizado al presentar la declaración de impuestos de Nueva York correspondiente a 2024.

Los contribuyentes solteros con ingresos inferiores a $150,000 recibirán $100. En el caso de quienes presentaron una declaración conjunta y reportaron ingresos de entre $150,000 y $300,000, el pago será de $150.

El beneficio máximo, de $200, está reservado para los contribuyentes que presentaron una declaración conjunta y cuyos ingresos fueron inferiores a $150,000.

La diferencia entre los montos responde a la estructura diseñada por el estado para dirigir una mayor ayuda hacia los hogares con menores ingresos, en un momento en que las facturas energéticas siguen ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares.

¿Quiénes son elegibles para recibir el cheque?

Para obtener el reembolso, los residentes deben cumplir varias condiciones vinculadas con su declaración fiscal de 2024.

En primer lugar, tuvieron que presentar a tiempo una declaración de impuestos como residentes del estado de Nueva York correspondiente a ese año. También debieron haber sido residentes de tiempo completo de Nueva York durante 2024 y haber reportado ingresos dentro de los límites establecidos para el programa.

Existe, además, una condición que puede dejar fuera a algunos contribuyentes: la persona no debe haber sido declarada como dependiente en la declaración de impuestos de otro contribuyente.

Si se cumplen esos criterios, no es necesario llenar formularios adicionales ni realizar un trámite para reclamar el dinero. El estado se encargará de identificar a los beneficiarios y enviar los cheques directamente a sus domicilios.

Una ayuda ante el fuerte aumento de la electricidad

El programa llega en un momento especialmente sensible para los consumidores. Los precios residenciales de la electricidad en Nueva York se encuentran entre los más altos de Estados Unidos, una situación que ha complicado todavía más el presupuesto de las familias.

El escenario tampoco parece ofrecer un alivio inmediato. El crecimiento de la demanda eléctrica, las inversiones necesarias para modernizar la red y el consumo asociado con los centros de datos han contribuido a incrementar la presión sobre el sistema energético.

En la ciudad de Nueva York, además, los cambios tarifarios aprobados para los próximos años elevarán progresivamente el costo de la electricidad. Según las proyecciones citadas, el aumento anual será de 3.9% en 2026, 3.3% en 2027 y 3.22% en 2028.

Para un consumidor residencial típico que utiliza alrededor de 280 kilovatios-hora mensuales, esos incrementos podrían traducirse en aproximadamente $134 dólares adicionales al año para 2028.

¿Cuándo llegará el dinero?

Los pagos del programa POWER comenzarán a aparecer en los buzones durante septiembre y seguirán enviándose hasta diciembre. Por ello, que un residente elegible no reciba el cheque inmediatamente no significa necesariamente que haya quedado fuera del programa.

La distribución escalonada busca cubrir a los millones de contribuyentes que cumplen las condiciones. El objetivo del estado es proporcionar un alivio directo mientras los consumidores continúan enfrentando facturas energéticas cada vez más elevadas.

La gobernadora Kathy Hochul incluyó $1,000 millones adicionales en el presupuesto estatal para financiar este alivio. Con ello, Albany apuesta por devolver parte de la presión económica que los elevados costos de energía han trasladado a los hogares.

Para los neoyorquinos elegibles, el cheque puede parecer modesto frente al tamaño de las facturas, pero llegará justo cuando comiencen a aumentar otros gastos asociados con el otoño y el invierno.

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