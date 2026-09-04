Yandel explica por qué no formó parte de la Universidad del Perreo de Wisin: No me hicieron la invitación

Este jueves, Wisin lanzó el disco completo de La Universidad del Perreo, con varias colaboraciones con otros veteranos artistas, pero de lo que todo el mundo habla es de la ausencia de quien fuera su compañero musical durante la mayor parte de su carrera, Yandel.

De hecho, el portal de Despierta América aprovechó la oportunidad en la alfombra roja de los Premios Juventud para consultarle a “La Leyenda” al respecto.

Yandel habla sobre su ausencia en el disco de La Universidad del Perreo

Yandel fue el encargado de la melodía y los coros, justamente durante la mejor época del denominado “Dúo de la historia” en la primera década del presente siglo, pero actualmente se encuentran ambos trabajando como solistas, como había ocurrido en ocasiones anteriores. No obstante, ambos aseguran que su relación personal marcha bastante bien.

Sobre su ausencia en el disco, Yandel indicó: “No me hicieron la invitación“. Sin embargo, quiso dejar claro que no se trata de nada en lo personal, “Wisin es mi hermano y nosotros siempre tenemos nuestros negocios y nuestras cosas individuales también”.

El experimentado reguetonero también resaltó que, si llegara a crear una Universidad del Perreo, una de las materias sería darle hasta abajo.

Yandel es homenajeado en Premios Juventud

“La Leyenda” fue uno de los artistas homenajeados en el Starlite de Marbella, España, en la edición 2026 de los Premios Juventud, tras recibir el premio de Agente de Cambio, que representó un homenaje en vida a su exitosa trayectoria dentro del género del reguetón.

Antes de recibir su estatuilla con el logo del evento, Yandel se presentó ante el público español con un gran performance, que significó uno de los favoritos de los presentes en una noche plagada de estrellas latinas en Europa.

Mira el tracklist de La Universidad del Perreo de Wisin

Profesor Sandunga

Te Guayo

Muévelo pa’ Mi (ft. Kapo)

(ft. Kapo) Yakeame

Rewind Selecta (ft. Don Chezina)

(ft. Don Chezina) El Espejo (ft. Jory Boy)

(ft. Jory Boy) Hasta Abajo (ft. Ivy Queen)

(ft. Ivy Queen) Bounce (ft. Jowell & Randy)

(ft. Jowell & Randy) Mi Baby (ft. El Bogueto)

(ft. El Bogueto) En Alta (ft. El Gorilla y Trebol Clan)

(ft. El Gorilla y Trebol Clan) Pa’ Los 90′ (ft. Juanka y Don Chezina)

(ft. Juanka y Don Chezina) Pa’ Bailarlo Así.

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