Celebrarán sexta edición de festival de libros infantiles en Manhattan

El domingo 13 de septiembre, Word Up Community Bookshop presentará la sexta edición anual de Uptown Kid Lit, el principal festival de libros infantiles para las familias del Uptown neoyorquino.

Desde 2019, el Uptown Kid Lit invita a niños de todas las edades y procedencias a explorar el mundo de los libros, la lectura, la escritura y el arte.

En ese evento, los jóvenes lectores tendrán la oportunidad de conocer a autores multilingües, ilustradores locales y artistas mientras presentan nuevos libros y dirigen sesiones de cuentacuentos, actividades, debates, talleres, artes, manualidades, juegos y más.

Además, para celebrar la literatura, la alfabetización y el arte, así como el regreso a clases, se ofrecerán libros y útiles escolares gratuitos a todos los que se registren.

Entre los autores, ilustradores y artistas destacados que participarán en el Uptown Kid Lit, se encuentran: Meg Medina, ganadora de la Medalla Newbery y Embajadora Nacional de Literatura Juvenil (autora de Graciela in the Abyss / Graciela en el abismo), y Sayantani DasGupta, autora que está en las listas de mayores ventas del New York Times (Theft of the Ruby Lotus), quienes hablarán sobre fantasía, misterio y aventura en la ficción para lectores de escuela intermedia.

Combo con imágenes de eventos anteriores. Crédito: Captura | Cortesía

También se podrá disfrutar de la hora del cuento musical en inglés y español con Sonia De Los Santos, nominada al Grammy Latino (La Golondrina) y un panel sobre el duelo en la literatura infantil con Sili Recio y Elena Djome Lawrence (The Other Side of the Garden), Winsome Bingham (On Fridays) y Adria Quiñones (When They Tore Down the Palace).

Se recomienda la inscripción previa para asegurar un cupo en los talleres de aforo limitado. Inscríbase en https://withfriends.co/event/28517979/uptown_kid_lit_2026.

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