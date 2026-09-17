EE.UU. hunde nuevamente embarcación ecuatoriana vinculada al narcotráfico

Una nueva operación entre Estados Unidos y Ecuador culminó con la interceptación y el posterior hundimiento de una estación flotante de reabastecimiento en el océano Pacífico, así lo informó el miércoles el Comando Sur (Southcom).

De acuerdo con el comando, la embarcación prestaba soporte a las actividades de tráfico de drogas asociadas al grupo delictivo ecuatoriano Los Choneros, tal como ocurrió el pasado martes.

Las acciones de interdicción fueron ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), organismo dependiente del Southcom. El personal estadounidense evacuó a los ocupantes del navío y los puso a disposición de las autoridades ecuatorianas en medio de la operación.

On Sept. 16, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessel's? pic.twitter.com/qL9ia7Ccyc — U.S. Southern Command (@Southcom) September 17, 2026

Posteriormente a la evacuación y revisión del barco, las tropas norteamericanas procedieron a su destrucción en el mar. Las autoridades confirmaron que la maniobra finalizó sin registrar personas fallecidas durante el procedimiento.

Continuidad de los operativos antidrogas

Este operativo forma parte de una serie de intervenciones contra las estructuras logísticas marítimas utilizadas por las bandas criminales en la región. La administración Trump señaló que estas estaciones flotantes funcionan como puntos clave para el abastecimiento de combustible en las rutas marítimas del narcotráfico.

El Comando Sur sumó esta operación a las intervenciones similares que fueron reportadas en fechas previas, correspondientes al 28 de agosto y a los días 5, 7, 8 y 15 de septiembre, informó EFE.

Campaña militar contra redes marítimas

Desde agosto, la Casa Blanca desarrolla una estrategia militar sostenida contra embarcaciones vinculadas al crimen organizado. La reactivación de las operaciones letales comenzó el 24 de agosto, fecha en la que las autoridades contabilizaban un acumulado de 67 intervenciones armadas con un saldo de 223 personas fallecidas.

Este despliegue continúa activo en aguas del Caribe y del Pacífico oriental. Los portavoces estadounidenses sostienen que el propósito de estas incursiones es neutralizar la infraestructura del narcotráfico internacional y resguardar la seguridad en el hemisferio.

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