La elegante respuesta de Clovis Nienow para Aleska Génesis está dando mucho de qué hablar

¡El programa matutino de Telemundo “Hoy Día” decidió ver el mundo arder! Suena metafórico, pero parte de una realidad. Ayer por la mañana el programa presentó un tema de debate. “Terminas con tu pareja, pero tenías unas vacaciones planeadas. ¿Te irías con él o con ella?”. Ese era el tema.

Contaban con un analista invitado, pero al panel de conductores también decidieron sumarle a Aleska Génesis. Convengamos que para nadie en la cadena es secreto que la venezolana y Clovis Nienow fueron pareja y que terminaron no en los mejores términos.

También se sabe que cada vez que han tenido que compartir este espacio de discusión dentro del programa, ambos han salido salpicados. Es decir, aquí vimos algo que veía venir a leguas.

Aleska habló del famoso viaje a Tailandia que realizó cuando aún eran novios. Aquel viaje que realizó la marca Pandora con varias celebridades de la industria del entretenimiento, entre ellas Belinda, Dania Méndez, Aleska Génesis en compañía de Clovis, entre otros.

Mi punto con toda esta introducción es que lo que vimos ayer me parece que no fue orgánico. Es decir, no estaba guionizado, pero se veía venir. Aleska habló del viaje, contó cómo para ella el viaje no resultó como se esperaba y que la relación igual fracasó. Instó a Clovis a dar su opinión. Pero él decidió callar, preservar su privacidad y seguir siendo un caballero.

El silencio de Clovis puede ser ensordecedor…

La verdad es que la postura de Clovis de alguna manera se puede describir como correcta. En la actualidad, cualquier respuesta de su parte, aun una cauta, podría haber sido un problema, porque el solo hecho de hablar de una mujer, sobre todo de una tan polémica como Aleska, generaría una división de opiniones.

El silencio de Clovis, incluso hoy, está siendo atacado. Lo acusan de ocultar algo. Así que al final tampoco salió ganando mucho. Sin embargo, se ha quedado fuera del drama, porque esta discusión ahora tiene a otros protagonistas. Ahora la dinámica ha aterrizado en Alessandra Villegas, compañera de Clovis en el matutino, quien ante la postura de su compatriota decidió salir en defensa del conductor.

Y ahora, que la discusión lo deja afuera, porque él mismo decidió no participar. Clovis decide simplemente compartir una serie de fotografías acompañadas por el siguiente mensaje: “En el tablero y en la vida, cada movimiento revela quién eres”.

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