Tráiler de “Grey’s Anatomy”: Meredith Grey dice presente

Dos aviones chocan en una pista y el Grey Sloan Memorial vuelve a quedar en medio de una emergencia que promete poner a prueba a sus médicos. Así comienza el primer adelanto de la temporada 23 de “Grey’s Anatomy”, que tendrá a Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, de regreso en el hospital “justo a tiempo para el caos”.

La nueva entrega de la serie médica de ABC llegará el jueves 15 de octubre y retomará varias de las historias que quedaron abiertas al final de la temporada anterior.

Mientras los médicos corren para atender a los pasajeros del accidente, también habrá espacio para relaciones sentimentales que atraviesan momentos especialmente intensos.

El Grey Sloan Memorial vuelve con cuentas pendientes

La tensión amorosa será otro de los ingredientes de la nueva temporada. Winston Ndugu, interpretado por Anthony Hill, y Jules Millin, a cargo de Adelaide Kane, vivirán momentos cada vez más complicados, mientras Simone Griffin y Lucas Adams, interpretados por Alexis Floyd y Niko Terho, también tendrán que lidiar con lo que ocurre entre ellos.

El adelanto llega después de un cierre particularmente movido para varios personajes. En la temporada 22, Teddy Altman y Owen Hunt, interpretados por Kim Raver y Kevin McKidd, se despidieron del Grey Sloan Memorial. Después de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte, Owen entendió que quería estar junto a Teddy, quien había recibido una propuesta laboral en París.

Meredith también terminó esa etapa con una decisión importante. Después de que Nick Marsh, interpretado por Scott Speedman, sobreviviera al derrumbe fatal de un puente, ella le pidió matrimonio.

El futuro de Benson Kwan también parecía incierto. En el penúltimo episodio, el personaje interpretado por Harry Shum Jr. descubrió que había sido despedido por violar el protocolo. Sin embargo, el actor sí aparece en el nuevo avance, despejando por ahora las dudas sobre su permanencia.

Nuevos rostros y el regreso de Ellen Pompeo

La showrunner y productora ejecutiva Meg Marinis adelantó a Deadline que varias de las historias continuarán desde el punto exacto en el que quedaron al terminar la temporada 22.

Hill, Floyd, Kane y Terho encabezan la nueva etapa junto a Chandra Wilson, James Pickens Jr., Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Jason George, Chris Carmack y Trevor Jackson, quienes regresan a la ficción.

El reparto también sumará a James Wolk como Seth Norton, un cirujano convertido en empresario que aparecerá en al menos cuatro episodios, según Deadline.

Pompeo, quien ha estado vinculada a la serie desde su primera temporada, mantendrá una presencia más limitada frente a las cámaras, pero continuará como narradora y productora ejecutiva.

Las 22 temporadas de “Grey’s Anatomy” están disponibles en Netflix y Hulu. La temporada 23 llegará a ABC el jueves 15 de octubre y los nuevos capítulos estarán disponibles en Hulu al día siguiente.