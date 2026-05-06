Jesse Williams, actor de “Grey’s Anatomy”, se casó en secreto

Desde hace un tiempo Jesse Williams y Alejandra Onieva han mantenido una relación sentimental bastante privada, y ahora se ha informado que se casaron con una ceremonia secreta de la cual no hay muchos detalles.

Williams, quien es conocido por interpretar al doctor Jackson Avery en “Grey’s Anatomy”, y Onieva, quien es actriz española y cuñada de Tamara Falco, hicieron pública su relación en septiembre del año pasado.

Su relación la hicieron pública con paseos por las calles de Madrid, España, y al desfilar juntos en el estreno de la serie “Hotel Costiera”. Esta serie es clave en su relación, pues fue en su rodaje que se conocieron.

Medios como “Hola!” y “TMZ” fueron los encargados de confirmar que la pareja se había casado en Estados Unidos y estuvieron acompañados solo de sus familiares y amigos más cercanos.

Por ahora, no se han compartido fotos ni videos que muestren parte de la celebración o de los atuendos que vistieron los novios.

Hay que recordar que esta no es la primera boda de Williams, pues ya estuvo casado durante unos años con una agente de bienes raíces llamada Aryn Drake-Lee. Estuvieron juntos desde el 2012 hasta el 2017, año en que su divorcio se hizo oficial.

La separación del actor estadounidense y de Drake-Lee fue algo dramático, pues estuvieron en una batalla judicial durante casi tres años. Durante los años que estuvieron casados también tuvieron dos hijos.

Tras concretarse el divorcio, Williams también mantuvo una relación sentimental de poco tiempo con la actriz estadounidense Minka Kelly, quien es conocida por interpretar a Lyla Garrity en la serie “Friday Night Lights”.

Por ahora solo queda esperar si los recién casados harán un anuncio público de su unión en redes sociales o si querrán mantenerlo en privado aunque ya se haya compartido información sobre el tema.

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