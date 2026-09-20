Trump dice estar en “fase de decisión” sobre Irán

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que se encuentra en una “fase de decisión” sobre la guerra con Irán y advirtió que podrían producirse “cosas muy importantes” en los próximos días, mientras evalúa nuevas acciones contra Teherán.

El corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst, informó que habló con Trump y que el mandatario le planteó tres opciones: “eliminar a Irán”, dejar que su economía “se pudra” o alcanzar un acuerdo.

Trump también lanzó una nueva amenaza contra Teherán al preguntarse: “¿Cuándo debo volar por los aires a toda la nación?”, según relató Yingst. El presidente añadió que Irán “debe comportarse”.

Las declaraciones reflejan el abanico de alternativas que Trump asegura estar considerando mientras la guerra, iniciada el 28 de febrero, continúa sin un desenlace definido.

Mantiene abierta una vía de diálogo

Pese al tono de sus declaraciones, Trump afirmó que estaría dispuesto a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien se espera que viaje a Nueva York esta semana para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según Yingst, Trump respondió que “probablemente” estaría abierto a ese encuentro. La posibilidad de una reunión entre ambos líderes coincidiría con una semana en la que Trump también tiene previsto mantener contactos con otros dirigentes internacionales en Nueva York.

El mandatario ya había planteado esta semana la posibilidad de intensificar la ofensiva contra Irán. En una entrevista publicada el jueves por Axios, Trump dijo: “Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos o no? Es una decisión importante. Conmigo, cualquier cosa puede pasar”.

Las nuevas declaraciones se producen mientras el conflicto sigue generando consecuencias económicas y presión sobre la Administración. Reuters reportó este domingo que la guerra ha profundizado la crisis energética mundial y provocado nuevos intercambios de amenazas entre Washington y Teherán.

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