Trump anuncia una Fuerza de IA y un zar para vigilar las prácticas de la industria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una “Fuerza de IA” y adelantó que designará próximamente a un “zar” encargado de supervisar el desarrollo de la inteligencia artificial, mientras defendió el crecimiento de esta industria y rechazó los llamados a reducir el ritmo de avance de sus modelos.

Trump hizo el anuncio en Truth Social, plataforma que utiliza habitualmente para comunicar decisiones y posicionamientos políticos. En su mensaje, calificó como un “engaño” los temores sobre los posibles efectos negativos de la inteligencia artificial y cuestionó las críticas que han surgido en torno a su expansión.

El mandatario sostuvo que durante años sectores demócratas han promovido, a su juicio, distintas preocupaciones que calificó como campañas destinadas a perjudicar al país. Entre los ejemplos que enumeró mencionó las investigaciones relacionadas con Rusia y Ucrania, el calentamiento global, los procesos de juicio político, la participación de personas transgénero en deportes femeninos y, ahora, las advertencias sobre una posible “aniquilación” o destrucción de la IA.

Trump aseguró que su gobierno no permanecerá “de brazos cruzados” frente a lo que considera un intento de frenar el desarrollo de la tecnología.

El presidente también se refirió a las críticas contra los centros de datos utilizados para operar sistemas de inteligencia artificial. Afirmó que inicialmente hubo cuestionamientos sobre estas instalaciones, pero que posteriormente, en su opinión, las comunidades comenzaron a reconocer los beneficios económicos asociados con su presencia.

Asimismo, comparó el debate actual sobre la inteligencia artificial con la discusión sobre el cambio climático. Trump afirmó que el término “calentamiento global” fue sustituido por “cambio climático” para ampliar el concepto y sostuvo que ahora las críticas se concentran directamente en la IA.

“De ninguna manera” se obstaculizará o frenará el crecimiento de esta industria, aseguró.

El pronunciamiento se produce después de que figuras de la industria tecnológica hayan planteado la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo de algunos sistemas de IA. Entre quienes han pedido cautela se encuentra Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, quien ha advertido sobre los riesgos asociados con modelos cada vez más avanzados.

Trump se mostró en desacuerdo con esa postura. Señaló que Estados Unidos apoyará el desarrollo de la inteligencia artificial, pero que también utilizará las herramientas existentes para actuar ante eventuales abusos.

“Apoyaremos y la vigilaremos mientras crece”, escribió el presidente, al señalar que las “malas prácticas” serán abordadas mediante los sistemas de justicia penal y civil existentes.

Como parte de esa estrategia, Trump anunció la creación de la “Fuerza IA” y dijo que próximamente dará a conocer al funcionario que ocupará el cargo de “zar” de la inteligencia artificial.

El presidente presentó además una estimación sobre el impacto económico que podría alcanzar la tecnología. Afirmó que la inteligencia artificial será “la próxima revolución industrial”, incluso con un impacto superior al que tuvo internet, y sostuvo que podría llegar a representar hasta 25% del producto interno bruto de Estados Unidos.

“Lideramos a China y al resto del mundo, ¡y pretendo que siga siendo así!”, afirmó.

Trump también aprovechó su publicación para plantear un cambio de nombre para la inteligencia artificial. El mandatario lanzó una encuesta entre sus seguidores de Truth Social con tres opciones: “Inteligencia Superior”, “Inteligencia Extrema” e “Inteligencia Suprema”.

“¿Cuál es el mejor nombre para esta ‘revolución’ en constante crecimiento?”, preguntó.

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