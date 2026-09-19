Trump acusa al Tribunal Supremo de costarle “billones de dólares” a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este sábado contra el Tribunal Supremo y responsabilizó a sus magistrados de haber causado pérdidas de “billones de dólares” al país con decisiones relacionadas con los aranceles y la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“En los últimos seis meses, con sus decisiones erróneas, políticas y ridículas sobre aranceles y la ciudadanía por derecho de nacimiento, le han costado a los Estados Unidos de América billones de dólares”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario cuestionó además la actuación de la máxima instancia judicial y afirmó que a sus integrantes les ha faltado “el valor para hacer a Estados Unidos grande otra vez”.

Las declaraciones se producen después de varios reveses judiciales para algunas de las principales políticas de su administración. En materia de ciudadanía por nacimiento, el Supremo bloqueó en junio la orden ejecutiva con la que Trump buscaba restringir el reconocimiento de ciudadanía a determinados niños nacidos en territorio estadounidense.

La disputa sobre los aranceles también ha enfrentado a la Casa Blanca con los tribunales. Trump sostiene que las decisiones judiciales que han limitado sus medidas comerciales han provocado un perjuicio económico de gran magnitud, aunque la cifra de “billones de dólares” corresponde a una estimación del presidente y no fue acompañada en su publicación de un cálculo que la sustente.

Trump ya había criticado públicamente al Supremo por otros fallos contrarios a sus políticas. Esta semana volvió a cuestionar a los magistrados después de que rechazaran una iniciativa de su gobierno para imponer nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El enfrentamiento se produce mientras la administración afronta presiones económicas relacionadas con el aumento de los precios de la energía. El promedio nacional del diésel alcanzó los 6,43 dólares por galón el viernes, un máximo histórico registrado por GasBuddy. La gasolina regular se situó en 4,47 dólares por galón.

El incremento de los combustibles se produce en medio de las consecuencias económicas de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero, y de las alteraciones en los mercados energéticos internacionales. El encarecimiento del diésel también ha elevado los costos del transporte y de la distribución de bienes en Estados Unidos.

Los precios de la energía se han convertido en un asunto especialmente sensible para el gobierno de Trump de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

Tanto los aranceles como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento han sido objetivos centrales de la agenda de Trump durante su segundo mandato. En ambos casos, el Supremo ha impuesto límites a las medidas impulsadas por la Casa Blanca.

En su mensaje de este sábado, Trump también cuestionó los efectos de la jurisprudencia sobre la ciudadanía estadounidense y afirmó que las decisiones del tribunal han “perjudicado para siempre la forma en que las personas se convierten en ciudadanos de nuestro gran país”.

“Ha sido un capítulo triste en la historia de Estados Unidos”, agregó.

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