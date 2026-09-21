Nueva York: el tiempo para hoy lunes 21 de septiembre

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir a las calles de Nueva York este lunes? Antes que nada, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a sentir rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

¿Va a llover? Entendemos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 7% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 15% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:42 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:55 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 63 grados Fahrenheit (12 y 17ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 2% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.