Real Madrid confirma la grave lesión de Valverde tras el derbi ante el Atlético

Federico Valverde tiene una lesión más grave de lo que parecía tras una fuerte falta que recibió el domingo en el derbi frente al Atlético de Madrid. El uruguayo tiene un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, según el Real Madrid.

El Real Madrid informó en su cuenta de X: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”.

El internacional uruguayo fue titular en el pasado derbi ante el Atlético de Madrid en el que su equipo cayó en el estadio Ryad Metropolitano por 2-1.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se quejó del arbitraje y afirmó que Kang In Lee debió haber sido expulsado en el golpe en el tobillo que sufrió Valverde.

? BREAKING! ?



Federico Valverde was diagnosed with a grade 3 ankle sprain caused by this tackle. ??



He could be OUT for 2-3 months. ? pic.twitter.com/YpT9GGv1Pn — Polymarket FC (@PolymarketFC) September 22, 2026

“Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí -mostró dos imágenes de las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde-. Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos”, señaló.

“Llevo aquí hace tres meses y no estoy mucho en esta dirección, pero dos rojas -perdonadas, en su opinión- contra el Elche y ganamos. Dos rojas hoy ya es un poco más difícil. Con un árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y un VAR con mucha historia, Enhorabuena al comité de designación arbitral”, insistió.

Atlético de Madrid pide que acaba el “acoso arbitral”

El Atlético de Madrid contraatacó este lunes a las fotos impresas que enseñó José Mourinho, entrenador del Real Madrid, para reclamar las expulsiones de Cristian ‘Cuti’ Romero y Kang in Lee en el derbi de este domingo entre ambos equipos y reclamó parar el “acoso arbitral ya”.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el club rojiblanco muestra una impresora de la que sale un folio con la foto del técnico portugués del Real Madrid en ese instante de la rueda de prensa, con un lema en la parte de abajo en rojo y blanco con el texto: “Stop acoso arbitral ya”.

Sigue leyendo:

Mbappé minimiza problemas con Dembélé en plena carrera por el Balón de Oro

Argentina usará una camiseta especial en la despedida de Messi de la selección [Video]