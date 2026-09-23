Pronóstico del tiempo en Nueva York para este miércoles 23 de septiembre

¿Cómo deberías prepararte para salir este miércoles en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana variarán entre los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 4% durante el día y del 4% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 13% durante el día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 11.18 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 06:44 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:52 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 68 grados Fahrenheit (12 y 20 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 8% por la tarde y 4% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.