Agenda de eventos: qué hacer del 24 al 30 de septiembre

Son Rompe Pera en Battery Park City

La banda mexicana Son Rompe Pera ofrecerá un concierto gratuito al aire libre este jueves 24 de septiembre, de 6 a 8:30 pm., en Robert F. Wagner Jr. Park, en Battery Park City. El grupo, originario de Naucalpan, combina la música tradicional de marimba con cumbia, danzón, rock, ska y punk, en una propuesta que ha impulsado el género conocido como “cumbia punk”. El espectáculo tendrá lugar frente al agua durante el atardecer y será abierto al público. Se recomienda registrarse previamente. Para reservar y obtener más información: https://www.eventbrite.com.

Foto: Maria-Jose-Estrada-Leon

Pahua pone a bailar al Flushing Town Hall

La cantante, compositora, percusionista, DJ y productora mexicana Pahua llega a Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd., Flushing) este jueves 24 de septiembre, a las 7:30 pm, con una propuesta que combina cumbia, afrobeat, folktrónica y global bass. El espectáculo convertirá el teatro en una pista de baile y presentará los ritmos latinoamericanos que caracterizan el trabajo de la artista de Ciudad de México. Antes del concierto, a las 6:30 pm, habrá una charla y sesión de preguntas sobre la música e instrumentos tradicionales mexicanos, el proceso creativo de Pahua y las influencias de su propuesta. Se venderán comida mexicana y cerveza. Para más información y boletos: flushingtownhall.org.

Foto: Cortesía Flushing Town Hall

“GUAC” estrena en The People’s Theatre

The People’s Theatre presenta “GUAC”, una obra bilingüe escrita e interpretada por Manuel Oliver, padre de Joaquín “Guac” Oliver, quien murió en el tiroteo de Parkland en 2018. La producción inicia funciones este viernes 25 de septiembre, tendrá su estreno oficial el 1 de octubre y permanecerá en cartelera hasta el 10 de octubre en The People’s Theatre: Centro Cultural Inmigrante (419 West 206th Street, Manhattan). Oliver combina en escena recuerdos de la vida de su hijo con su experiencia de duelo y su activismo contra la violencia armada. La obra se presenta por primera vez en formato bilingüe. Durante la temporada también habrá una exposición de Change the Ref, organización fundada por Oliver y su esposa. Para más información: thepeoplestheatre.org.

Foto: Donna Aceto Photography

South Carolina en Grand Central

Discover South Carolina presenta “SC in the City”, una experiencia gratuita que trae a Nueva York los paisajes, sabores y tradiciones de Carolina del Sur. Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, el Vanderbilt Hall del Grand Central Terminal, se transformará en un recorrido por las montañas, Midlands y la costa del estado. Habrá degustaciones de cocina regional, demostraciones de artesanos, minigolf inspirado en Hilton Head y Myrtle Beach, una recreación floral de Rainbow Row y un porche sureño inspirado en la histórica Lace House de Columbia. También habrá juegos, fotografías, postales y un bote de remos inspirado en la película “The Notebook”. Viernes y sábado, 9 am-7 pm; domingo, 9 am-2 pm. Entrada gratuita y por orden de llegada. Para más información: discoversouthcarolina.com.

Foto: Cortesía

Eataly Downtown celebra 10 años

Eataly Downtown celebrará su décimo aniversario con “A Night in Italy: Birthday Bash” este viernes 25 de septiembre, de 6:30 a 9:30 pm., en La Pizza & La Pasta, dentro de Westfield World Trade Center. La celebración ofrecerá más de 15 estaciones de degustación con platos de distintas regiones de Italia, entre ellos risotto Parmigiano e Prosecco, tartaleta de salmón y gelato. También habrá demostraciones culinarias, actividades interactivas, música en vivo, una rifa con 10 premios y experiencias guiadas de vinos y bebidas italianas. Para boletos y más información: https://www.eataly.com.

Cortesía: Eataly

Oscar D’León en el United Palace

El sonero venezolano Oscar D’León, conocido como “El Sonero del Mundo”, llegará este viernes 25 de septiembre al United Palace (4140 Broadway) para una noche dedicada a la salsa. El artista, una de las figuras más reconocidas del género, ofrecerá un repertorio que recorre algunos de los grandes temas de su trayectoria. El concierto comienza a las 8 pm, con apertura de puertas a las 6:30 pm. Para boletos y más información, consulte: https://unitedpalace.org.

Cortesía

“Lincoln in the Bardo” en el Green-Wood Cemetery

Death of Classical inaugurará su décima temporada con una experiencia especial junto a la Metropolitan Opera inspirada en “Lincoln in the Bardo”, la nueva ópera de la compositora Missy Mazzoli y el libretista Royce Vavrek, basada en la novela de George Saunders. La actividad será este viernes 25 de septiembre en The Green-Wood Cemetery (25th St, Brooklyn, NY 11232). De 6 a 7:30 pm habrá una experiencia inmersiva por el cementerio, con música, movimiento, palabra y encuentros teatrales. De 7:30 a 8:30 pm se presentarán fragmentos de la ópera a cargo de artistas de la producción del Met, seguidos de una conversación con Mazzoli y Vavrek, moderada por Amanda Petrusich. Para boletos e información: https://www.deathofclassical.com/concerts/bardo-greenwood.

Cortesía

ALIVE: NYC, bienestar frente al East River

Daybreaker celebrará este sábado 26 de septiembre “ALIVE: NYC”, un festival gratuito de música y bienestar que ocupará Pier 3 de Brooklyn Bridge Park desde el amanecer hasta el atardecer. La jornada reunirá música, movimiento, actividades de bienestar y propuestas para distintas generaciones, en un encuentro libre de alcohol. El DJ y productor Danny Tenaglia encabezará el programa, acompañado por Nickodemus, Saint James Joy, Matthew Morrison junto al Brooklyn Youth Chorus, Marianne Williamson, Taryn Toomey, Jivamukti y Sky Ting, entre otros. También habrá yoga, ejercicios de respiración, clubes de caminata y carrera, saunas, baños de agua fría, narración de historias, magia, una zona infantil y camiones de comida internacional. La actividad es gratuita. Para más información y registro: daybreaker.com.

Foto: Cortesía Daybreaker Crédito: Cortesía

Boo at the Zoo regresa al Bronx Zoo

El Bronx Zoo celebra nuevamente su festival de otoño “Boo at the Zoo”, con actividades para toda la familia desde este sábado 26 de septiembre al 1 de noviembre, durante los fines de semana y el lunes 12 de octubre. La celebración, incluida con la entrada al zoológico, ofrecerá juegos, experiencias sensoriales y encuentros con expertos en animales en sus 265 acres. Entre las novedades están el Hay Maze & Challenge Course, con retos de movimiento inspirados en animales; charlas con especialistas sobre distintas especies; y el Boo Carnival, con juegos tradicionales. También habrá desfile de disfraces, fiesta de baile, jardín de calabazas, teatro de marionetas, pintura facial, cuentos, demostraciones de tallado de calabazas y un recorrido de dulces sin aceite de palma. Para más información: bronxzoo.com.

Cortesía: Bronx Zoo

“Bilingual Broadway EN VIVO” en Lincoln Center

“Lincoln Center Presents” celebrará el Mes de la Herencia Hispana con “Bilingual Broadway EN VIVO”, un espectáculo familiar con grandes canciones del teatro musical interpretadas en español. La presentación será este sábado 26 de septiembre, a las 11 am, en el David Rubenstein Atrium, en Lincoln Center. El programa será conducido por Luis E. Mora y contará con la dirección musical de Saúl Nache. Bilingual Broadway Collective, organización dedicada a promover la cultura y la creatividad a través de las artes escénicas, presentará canciones de compositores como Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber, Anthony de Lippa y Lin-Manuel Miranda en español. El espectáculo tiene una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos y está dirigido a público de todas las edades. Gratis. Para más información: https://www.lincolncenter.org

Cortesía

Salsa por Colombia en el Lehman Center

Grupo Galé y La Sonora Carruseles (foto) se presentarán por primera vez en Lehman Center for the Performing Arts en un concierto de salsa que tendrá además un propósito solidario: una parte de las ventas de boletos será destinada a los esfuerzos de ayuda para las personas afectadas por el terremoto en Colombia. El espectáculo será este sábado 26 de septiembre, a las 8 pm, con temas como “Micaela”, “Arranca en Fa”, “La Comay” y “Perdóname”. El Lehman Center está ubicado en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. Los boletos pueden adquirirse llamando al 718-960-8833; para español, 718-960-8835, o en Lehman Center.

Cortesía Lehman Center

Kany García llega al Prudential Center

Kany García trae su “Puerta Abierta Tour” a nuestra área este sábado 26 de septiembre. El recorrido dió inicio en abril en México, y tras su paso por Europa y América, el tour llega a Estados Unidos antes de cerrar oficialmente el 4 de diciembre en San Juan, Puerto Rico, en un esperado concierto de clausura en su casa. La cantautora puertorriqueña presentó en abril “Puerta Abierta”, su décimo álbum de estudio, compuesto por 11 canciones, con colaboraciones con Juan Luis Guerra, Rawayana, Nathy Peluso y Yuridia, dando así paso al “Puerta Abierta Tour”, una gira que promete ser una experiencia inolvidable, reuniendo grandes éxitos y nueva música. En el Prudential Center, Newark, NJ.A las 8:00 pm. Boletos: ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Tito Nieves celebra en el NJPAC

El ícono de la salsa Tito Nieves, conocido como “El Pavarotti de la Salsa”, llega al New Jersey Performing Arts Center (NJPAC) con su gira “50 Años La Historia… Continúa”. Nieves celebrará más de cinco décadas de trayectoria con un repertorio que incluirá algunos de sus grandes éxitos y nuevo material, acompañado de una producción de primer nivel. El concierto será este sábado 26 de septiembre, a las 8 pm, en Prudential Hall, Betty Wold Johnson Stage (One Center Street, Newark, NJ).Las entradas están disponibles en NJPAC.org, por teléfono al 888-466-5722 o en la taquilla del centro. Para más información, visite NJPAC.org.

Foto: Cortesía

“The Garden”, diversión infantil en el Mill Pond Park

El Citizen Arts International Festival presenta “The Garden”, una experiencia escénica de la compañía Flying Leap, este domingo 27 de septiembre, con funciones a las 2 y 3:30 p.m. en Mill Pond Park, junto al Bronx Children’s Museum. Diseñada para niños de 0 a 5 años y sus familias, la propuesta combina movimiento, música y textos poéticos en varios idiomas para explorar la naturaleza, los ciclos de la vida y el sentido de comunidad. La presentación, al aire libre y sobre el césped del parque, invita a los pequeños y adultos a participar mediante el juego y experiencias sensoriales. La entrada es gratuita, pero se recomienda reservar boletos. El acceso al parque está en Exterior Street y East 150th Street, frente a Bronx Terminal Market. Más información y reservas: https://www.citizenartsinternational.org.

Foto: Cortesía

“Haunted Hues” regresa a Color Factory

Color Factory New York (251 Spring St.) celebra Halloween con el regreso de “Haunted Hues”, una experiencia familiar que transforma sus espacios inmersivos con decoraciones inspiradas en la temporada. La actividad estará disponible desde ya hasta el 1 de noviembre. Los visitantes encontrarán instalaciones interactivas, un enorme pumpkin en el vestíbulo, una sala de confeti con temática de Halloween, arañas en el tradicional foso de pelotas, espacios para fotografías y un Ghostly Gradient. También podrán participar en una búsqueda de colores escondidos, relacionada con una lista musical y con premios. Para boletos e información: https://www.colorfactory.co/locations/new-york-city

Cortesía: Color Factory

Experiencia italiana en AirBNB

El reconocido queso italiano Parmigiano Reggiano llega este otoño a Nueva York con una serie de experiencias gastronómicas inmersivas que combinarán degustaciones, cocina y nuevas formas de disfrutar este producto. La propuesta principal, “Get Game Day Ready with Parmigiano Reggiano”, invita a los participantes a descubrir distintas maduraciones del queso, experimentar con combinaciones de sabores y aprender a preparar una tabla de degustación ideal para compartir durante los partidos. En Brooklyn, Rusty Supper Club incorporará el Parmigiano Reggiano en menús de temporada, degustaciones informales y maridajes. En Golden Cat, el chef privado Nicholas Tran ofrecerá sesiones íntimas para ocho personas dedicadas a explorar las diferentes maduraciones del queso y sus aplicaciones contemporáneas; y Frank’s House, espacio gastronómico de Brooklyn dirigido por la chef Gina Bruno, presentará una experiencia centrada en la versatilidad del Parmigiano Reggiano. Las experiencias estarán disponibles para reservar de septiembre a noviembre a través de Airbnb Experiences.

Foto: Riccardo Piazza



