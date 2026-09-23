Un abogado visita Nueva York y termina hospitalizado tras un violento secuestro express

Un abogado que estaba de visita en la ciudad de Nueva York fue secuestrado a la salida de un club de estriptis en Manhattan y recibió una violenta golpiza por cuatro sospechosos, quienes le robaron su reloj Rolex y su iPhone antes de abandonarlo en una reserva natural de Nueva Jersey, informaron las autoridades locales.

La víctima, que estaba en Nueva York por razones laborales, fue atraída hacia un vehículo por sus secuestradores —quienes le ofrecieron llevarlo a su hotel— poco antes de las 4:00 de la madrugada del 11 de junio, a las puertas del local Rick’s Cabaret, ubicado en la calle 33 Oeste cerca de la Sexta Avenida; una vez atrapado dentro del vehículo, lo atacaron, dijo Jamie McDonald, fiscal federal de Manhattan.

Dani Amanuel, Kenny Fetiere y Kibret Meles fueron acusados ​​el martes por su implicación en el secuestro. Un cuatro sospechosos involucrados en el plan todavía no ha sido identificado.

“Los acusados ​​llevaron a cabo un secuestro calculado y brutal: atrajeron a la víctima a un automóvil que los esperaba en Manhattan, lo golpearon y robaron mientras atravesaban el túnel Lincoln, se apropiaron de sus pertenencias y lo abandonaron ensangrentado en Nueva Jersey”, aseveró McDonald.

Los fiscales apuntaron que los delincuentes localizaron al abogado mientras cenaba en la noche del 10 de junio y empezaron a hablar con él, informó Daily News.

Los criminales lo convencieron de ir a un club de estriptis donde lo embriagaron considerablemente, señaló la fiscalía.

Al terminar la estancia, los sospechosos trasladaron al hombre a su vehículo Hyundai, prometiéndole llevarlo de vuelta a su hotel, indicaron las autoridades. Pero en vez de eso, se dirigieron al túnel Lincoln y sometieron a la víctima a golpes.

Los sujetos lo apalizaron tan brutalmente, incluso llegando a herirlo con un machete, mientras le exigían la clave de su iPhone, expresaron los funcionarios. Después, se apoderaron de sus pertenencias y lo dejaron tirado en una reserva natural en West Orange, Nueva Jersey, explicaron los fiscales.

La víctima tuvo que ser hospitalizada por tres días debido a sus heridas, que incluían cuatro fracturas óseas alrededor de los ojos y un corte profundo en un dedo que requirió puntos de sutura. Una fotografía tomada después del ataque muestra al hombre cubierto de sangre, la cual manchó casi completamente de rojo por la sangre que empapó su polo azul claro.

Fetiere y Meles fueron arrestados el martes en la mañana, mientras que Amanuel permanecía prófugo de la justicia.

A todos los acusados se les imputó secuestro y conspiración para cometer secuestro, delitos que conllevan una pena máxima de cadena perpetua, de acuerdo con lo que informaron las autoridades.

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