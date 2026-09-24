El TAFFNY 2026 presenta historias sobre migración, identidad y música
The Americas Film Festival New York regresa del 30 de septiembre al 9 de octubre para celebrar su decimotercera edición anual
Migración, identidad, memoria, música y nuevas generaciones de cineastas serán algunos de los temas que marcarán la 13.ª edición de The Americas Film Festival New York (TAFFNY), que se celebrará del 30 de septiembre al 9 de octubre de 2026 en distintos espacios culturales y académicos de Nueva York.
Durante diez días, el festival reunirá a cineastas, artistas, estudiantes, académicos y público alrededor de una programación que busca explorar las experiencias que conectan a las sociedades del continente americano, pero también aquellas historias que revelan sus diferencias.
La edición de este año abrirá con “Paquito D’Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall”, un documental del director Juan Mandelbaum sobre la vida y trayectoria del reconocido músico cubano, ganador de 18 premios GRAMMY y Latin GRAMMY. Tras abandonar Cuba en 1980, D’Rivera construyó una carrera internacional que lo llevó a transitar entre géneros, culturas y generaciones.
“El festival analiza la memoria histórica como una clave para comprender nuestro presente; a los niños que aprenden a desenvolverse en un mundo lleno de secretos y posibilidades; la migración como un espacio de lucha y nuevos comienzos; y a artistas icónicos como Paquito D’Rivera, quien nos honra con su presencia”, señala Diana Vargas, directora artística de TAFFNY.
El festival también pondrá la mirada en la infancia, la familia, la identidad y las experiencias de las nuevas generaciones. Entre las películas figuran Bajo las Banderas, el Sol, de Juanjo Pereira; La Hija del Volcán, de Jenifer de la Rosa; Si Vas Para Chile, de Sebastian Gonzalez y Amilcar Infante; Hijo Mayor, de Cecilia Kang, y Adiós, Amor, de Indra Villaseñor.
La música tendrá además un papel destacado con producciones como Herencia de la Tierra, de Iván Acosta Rojas, sobre los sonidos y tradiciones de los Andes colombianos.
TAFFNY mantendrá su apuesta por los nuevos talentos con una muestra de trabajos de estudiantes de los programas MFA y BFA de The City College of New York y la segunda edición del Roger Ross Williams Award. Asimismo, 69 cortometrajes competirán por The Americas Award en las categorías de ficción, documental, animación y película experimental.
La clausura será el 9 de octubre en el National Museum of the American Indian, con la entrega de los premios y el estreno en Nueva York de Wrong Husband, del cineasta inuit Zacharias Kunuk.
Las actividades del festival son gratuitas y abiertas al público, aunque algunos eventos requieren registro o invitación.
UN FESTIVAL POR TODA LA CIUDAD
TAFFNY 2026 se llevará a cabo en instituciones culturales, académicas y comunitarias de diferentes puntos de Nueva York, extendiendo el festival más allá de las salas de cine tradicionales y creando espacios de conversación entre cineastas, académicos, estudiantes y público.
Entre las sedes del festival se encuentran:
- Instituto Cervantes de Nueva York, 211-215 E 49th St., Nueva York, NY 10017.
- NYU Cantor Film Center, 36 E 8th St., Nueva York, NY 10003.
- CUNY’s Center for Worker Education (CWE), 25 Broadway, 7.º piso, Nueva York, NY.
- MNN at 38th, 509 W 38th St., Nueva York, NY 10018.
- CUNY’s Graduate Center, Martin E. Segal Theatre Center, 365 5th Ave., Nueva York, NY 10016.
- Consulado General de Colombia en Nueva York, 10 E 46th St., Nueva York, NY 10017.
- National Museum of the American Indian, 1 Bowling Green, Nueva York, NY 10004.
En detalle:
Qué: 13.ª edición de The Americas Film Festival New York
Cuándo: 30 de septiembre al 9 de octubre
Dónde: Distintos espacios culturales y académicos de Nueva York
Entrada: Gratuita y abierta al público; algunas actividades requieren registro o invitación.
Más información: TAFFNY.com