El TAFFNY 2026 presenta historias sobre migración, identidad y música

Migración, identidad, memoria, música y nuevas generaciones de cineastas serán algunos de los temas que marcarán la 13.ª edición de The Americas Film Festival New York (TAFFNY), que se celebrará del 30 de septiembre al 9 de octubre de 2026 en distintos espacios culturales y académicos de Nueva York.

Durante diez días, el festival reunirá a cineastas, artistas, estudiantes, académicos y público alrededor de una programación que busca explorar las experiencias que conectan a las sociedades del continente americano, pero también aquellas historias que revelan sus diferencias.

La edición de este año abrirá con “Paquito D’Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall”, un documental del director Juan Mandelbaum sobre la vida y trayectoria del reconocido músico cubano, ganador de 18 premios GRAMMY y Latin GRAMMY. Tras abandonar Cuba en 1980, D’Rivera construyó una carrera internacional que lo llevó a transitar entre géneros, culturas y generaciones.

“El festival analiza la memoria histórica como una clave para comprender nuestro presente; a los niños que aprenden a desenvolverse en un mundo lleno de secretos y posibilidades; la migración como un espacio de lucha y nuevos comienzos; y a artistas icónicos como Paquito D’Rivera, quien nos honra con su presencia”, señala Diana Vargas, directora artística de TAFFNY.

Escena de la película “Wrong Husband” de Zacharias Kunuk./Cortesía de TAFFNY

El festival también pondrá la mirada en la infancia, la familia, la identidad y las experiencias de las nuevas generaciones. Entre las películas figuran Bajo las Banderas, el Sol, de Juanjo Pereira; La Hija del Volcán, de Jenifer de la Rosa; Si Vas Para Chile, de Sebastian Gonzalez y Amilcar Infante; Hijo Mayor, de Cecilia Kang, y Adiós, Amor, de Indra Villaseñor.

La música tendrá además un papel destacado con producciones como Herencia de la Tierra, de Iván Acosta Rojas, sobre los sonidos y tradiciones de los Andes colombianos.

TAFFNY mantendrá su apuesta por los nuevos talentos con una muestra de trabajos de estudiantes de los programas MFA y BFA de The City College of New York y la segunda edición del Roger Ross Williams Award. Asimismo, 69 cortometrajes competirán por The Americas Award en las categorías de ficción, documental, animación y película experimental.

La película “Bajo el Sol, Las Banderas”, de Juanjo Pereira (Paraguay-Argentina)./Cortesía TAFFNY

La clausura será el 9 de octubre en el National Museum of the American Indian, con la entrega de los premios y el estreno en Nueva York de Wrong Husband, del cineasta inuit Zacharias Kunuk.

Las actividades del festival son gratuitas y abiertas al público, aunque algunos eventos requieren registro o invitación.

UN FESTIVAL POR TODA LA CIUDAD

TAFFNY 2026 se llevará a cabo en instituciones culturales, académicas y comunitarias de diferentes puntos de Nueva York, extendiendo el festival más allá de las salas de cine tradicionales y creando espacios de conversación entre cineastas, académicos, estudiantes y público.

Entre las sedes del festival se encuentran:

Instituto Cervantes de Nueva York, 211-215 E 49th St., Nueva York, NY 10017.

NYU Cantor Film Center, 36 E 8th St., Nueva York, NY 10003.

CUNY’s Center for Worker Education (CWE), 25 Broadway, 7.º piso, Nueva York, NY.

MNN at 38th, 509 W 38th St., Nueva York, NY 10018.

CUNY’s Graduate Center, Martin E. Segal Theatre Center, 365 5th Ave., Nueva York, NY 10016.

Consulado General de Colombia en Nueva York, 10 E 46th St., Nueva York, NY 10017.

National Museum of the American Indian, 1 Bowling Green, Nueva York, NY 10004.

En detalle:

Qué: 13.ª edición de The Americas Film Festival New York

Cuándo: 30 de septiembre al 9 de octubre

Dónde: Distintos espacios culturales y académicos de Nueva York

Entrada: Gratuita y abierta al público; algunas actividades requieren registro o invitación.

Más información: TAFFNY.com