Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 24 de septiembre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este jueves en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 4% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 13% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 13.67 mph en el día y los 14.91 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:45 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:50 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 55 y los 70 grados Fahrenheit (13 y 21 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 55% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.