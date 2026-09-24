Santiago Cruz, con la balada en alto

Hay quienes piensan que las baladas románticas no están en su mejor momento, y Santiago Cruz no puede estar más en desacuerdo.

Y para muestra, no solo está él, un cantante colombiano que comenzó “Sigo en Pie”, una extensa gira por varias ciudades de su país y que continúa por Estados Unidos, Europa y México —el 2 de octubre actuará en el Colden Auditorium de Queens y el 14 en The Bellwether de Los Angeles—, sino Sin Bandera, que esta semana comenzó un tour por importantes teatros del país.

“Lamento profundamente estar en desacuerdo”, dijo Santiago. “No creo que se trate de un tema de espacio; creo que es un tema de propuesta, pero la propuesta depende de ti”.

Aún más, dijo, actualmente hay en Iberoamérica una ola de artistas jóvenes que tienen propuestas de balada interesantes y novedosas. A su juicio, un secreto para mantener la balada vigente es, por un lado, mantener la raíz y el estilo, y por otro, incorporar detalles nuevos que enriquezcan la propuesta y maticen un punto de vista.

“Y es lo que yo he tratado a lo largo de mi carrera”, dijo. “Con mayor o menor éxito unas veces y otras no, pero siempre defendiendo esa idea”.

Uno de esos ejemplos es “Cuatro vasos un florero”, una de las 11 canciones del disco “Fragmentos”, que Santiago acaba de estrenar y que tiene como invitado al intérprete uruguayo de música urbana, Cardellino. El corte incorpora algunos fragmentos de rap y de hip hop.

Pero a la vez es un bolero con producción actual y con estructuras que corresponden a estos tiempos, dijo Santiago.

Y por otra parte, el artista grabó por primera vez en su carrera —y luego de 11 álbumes de estudio—, una canción de regional mexicano, un género bastante extendido en Colombia. Para este corte, titulado “Pasará”, tiene como invitado al cantautor español El Kanka. La canción fue grabada en Colombia con expertos en música mexicana.

“Y creo que nos quedó una propuesta por lo menos curiosa y con mucho respeto”, dijo.

Otro de los temas, y que es el que actualmente promociona Santiago, es “Sigo en Pie”, que servirá para recaudar fondos para las víctimas del terremoto que azotó algunas áreas de Colombia hace unas semanas.

Lo que genere esa canción en los primeros seis meses de difusión será donado a los damnificados a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Y también aportará una parte de los ingresos de la gira que hizo en Colombia.

“Sigo en pie”, entonces, es un reflejo del espíritu colombiano, puesto que a pesar del terremoto y de los incendios forestales que han devastado zonas del país, la gente sigue extendiendo su solidaridad.

“La temperatura baja y la gente ya no ayuda como antes, y la reconstrucción va a requerir mucho tiempo”, dijo.

En detalle

Qué: gira Sigo en pie, de Santiago Cruz

Cuándo: viernes 2 de octubre a las 8 pm

Dónde: auditorio Colden, 65-30 Kissena Blvd., Flushing

Cómo: boletos desde $45; informes ticketmaster.com