El tiempo de hoy en Nueva York para este viernes 25 de septiembre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este viernes en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 61% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 14% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 17.4 mph en el día y los 19.88 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:46 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:48 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas variarán entre los 55 y los 63 grados Fahrenheit (13 y 17ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 94% por la mañana, 95% por la tarde y 94% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.