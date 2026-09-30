¿Necesitan los adolescentes una rutina de cuidado de la piel con tantos pasos?
Desde cómo reventar los granos hasta cómo dormir lo suficiente, los expertos comparten sus consejos sobre la mejor manera de cuidar la piel de los adolescentes
Las redes sociales han impulsado entre los adolescentes la tendencia de perseguir una “piel cristalina” mediante rutinas cada vez más complejas.
Muchos terminan dando más peso a los consejos de influencers en videos de “Prepárate conmigo” (GRWM, por sus siglas en inglés) que a las recomendaciones de profesionales de la salud.
Pero, ¿realmente necesitan los jóvenes una rutina de cuidado de la piel con varios pasos?
Para el dermatólogo británico Jonathan Kentley, una de las influencias más preocupantes de las redes sociales son las “imágenes incesantes de estándares de belleza poco realistas”.
“Atiendo a miles de pacientes y nunca he visto a nadie con ‘piel cristalina’. No creo que exista. Son esas imágenes excesivamente filtradas las que hacen que los jóvenes piensen que es posible lograrla, cuando no lo es”.
Los poros visibles, las espinillas, las imperfecciones, la hiperpigmentación, el enrojecimiento y las cicatrices son muy comunes en la piel adolescente, afirma Kentley.
“No creo que haya nada realmente anormal”, dice.
Común, normal y tratable
Más del 80% de los jóvenes de entre 13 y 18 años padecen acné durante la adolescencia.
Zainab Laftah, también dermatóloga británica, explica que la mayoría de los llamados problemas que se presentan durante la pubertad están relacionados con la testosterona, que provoca un aumento en la producción de sebo y el acné.
Los chicos pueden experimentar más de estos problemas, pero las chicas también tienen testosterona, por lo que presentan muchos de los mismos síntomas.
“Esto, junto con los folículos pilosos obstruidos e inflamación, provoca espinillas, barros y granos inflamados”, explica Laftah. “El acné es muy común, normal y tratable”.
El ácido salicílico, un ingrediente activo común que penetra en los poros para ayudar a eliminar la acumulación de sebo y células muertas de la piel, “puede ser particularmente útil para los adolescentes con piel grasa o propensa al acné”, añade Laftah.
Sin embargo, la experta advierte que el uso innecesario o excesivo de este compuesto puede causar sequedad e irritación.
Si padeces acné severo o algún problema cutáneo grave, Kentley recomienda que consultes con tu médico de cabecera o un dermatólogo en lugar de buscar consejos en las redes sociales sobre cómo controlarlo.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera de cuidar la piel adolescente? Los médicos Zainab Laftah y Jonathan Kentley comparten sus cinco mejores consejos:
¿Y los chicos?
Muchos de los llamados “problemas” durante la adolescencia están relacionados con los andrógenos, una hormona que, aunque presente en las chicas, es más frecuente en los chicos.
“La piel masculina a veces puede ser un poco más grasa y tener más imperfecciones, y a menudo te estás familiarizando con el concepto del vello facial y el afeitado, lo que puede provocar irritación”, explica Kentley.
“Si no te afeitas correctamente, puedes desarrollar foliculitis, que es una afección similar al acné. Esto puede dañar bastante la barrera cutánea y causar mucha inflamación”.
Aquí están los mejores consejos de Kentley para afeitarse y proteger la piel:
- Aféitate después de ducharte para que la piel esté caliente, haya sido vaporizada y esté preparada para el afeitado.
- Utiliza una brocha de afeitar para levantar el vello de la piel.
- Aféitate con algo lubricante como espuma de afeitar o gel de ducha.
- Aféitate siempre en la dirección del crecimiento del vello.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
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