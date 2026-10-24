Rosalía, a lo doctora Polo: “Ni ningún good afternoon, ni ningún hello”

Rosalía encontró una manera muy suya de celebrar la música en español en los Premios Billboard de la Música Latina: recuperar uno de los memes más recordados de la televisión hispana y soltarlo frente al público de Miami.

La cantante catalana terminó uno de sus discursos con una referencia directa a la doctora Ana María Polo y su célebre defensa del español en “Caso Cerrado”, una frase que muchos reconocieron al instante y que no tardó en circular por las redes sociales.

La artista se llevó tres reconocimientos en la gala celebrada en el James L. Knight Center de Miami. Entre ellos estuvieron el premio a Mejor Álbum Pop Latino por “LUX”, el de Mejor Artista Solista Latin Pop del Año y el Premio Billboard Salón de la Fama 2026, que recibió de manos del dominicano Juan Luis Guerra.

Rosalía puso a “Caso Cerrado” sobre el escenario

Al recoger el premio por “LUX”, la intérprete aprovechó para hablar de su identidad y del significado de crear música en su idioma. “No sé si LUX es un disco pop, espero que sí, pero lo que sé es que soy de Barcelona y hago música en español, por eso es tan especial para mí estar aquí, en esta celebración de la música latina”, declaró.

Pero el momento que terminó robándose buena parte de la atención llegó al despedirse del escenario. Después de celebrar a los artistas y al público latinoamericano, Rosalía cerró con una frase que recordó a la perfección el tono contundente de la doctora Polo: “¡Qué viva la música latina! ¡Qué viva la gente de latinoamérica! ¡Y que viva la música en español! Ni ningún good afternoon, ni ningún hello”.

La referencia fue suficiente para despertar la memoria de quienes conocen el programa de televisión. Porque, si algo dejó claro la cantante, es que para celebrar la música en español no hacía falta cambiar de idioma para saludar al público.

El origen del meme de la doctora Polo

La frase remite a una escena de “Caso Cerrado” emitida hace casi una década. En aquel episodio, la presentadora Ana María Polo reprendió a una participante de origen colombiano que insistía en hablar inglés y se resistía a utilizar el idioma de su familia mientras vivía en Estados Unidos.

“¡Esto es un programa en español! ¡Si no hablas español en la próxima palabra, te largas!”, le advirtió Polo en una intervención que terminó convertida en material recurrente para memes.

La conductora también dejó otra frase que se hizo viral: “El que habla dos idiomas se llama bilingüe, al que habla tres le dicen trilingüe. ¿Tú sabes cómo le dicen al que habla uno? Americano. Tú no eres americana, eres colombiana”.

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