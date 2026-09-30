Clima de hoy en Chicago para este miércoles 30 de septiembre

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 30 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) y una mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 91 durante el día y del 94 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:46 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:34 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con lluvia. La temperatura máxima estimada será de 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 59 (15 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 96% por la mañana, 98% por la tarde y 96% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima