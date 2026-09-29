Ganaron $37 millones de lotería y 14 años después, se fueron a la quiebra

Una pareja australiana pasó de llevar una vida marcada por el trabajo cotidiano a disponer de una fortuna de $37 millones de dólares. El premio de lotería parecía destinado a convertirse en el inicio de una etapa de tranquilidad y abundancia. Sin embargo, 14 años después, la familia terminó enfrentando una realidad económica muy diferente.

La historia fue relatada por uno de los hijos de la pareja al medio británico Daily Mail, bajo condición de mantener su identidad en reserva. Su testimonio reconstruyó cómo aquella ganancia extraordinaria modificó las rutinas familiares, abrió oportunidades que antes parecían lejanas y, con el tiempo, también estuvo acompañada por decisiones que redujeron considerablemente el patrimonio.

De una vida común a una fortuna de $37 millones

Antes del premio, los padres tenían empleos convencionales. La madre trabajaba como enfermera y el padre se desempeñaba como jardinero. Su situación cambió radicalmente cuando recibieron la millonaria suma, suficiente para alterar las expectativas económicas de toda la familia.

Después de cobrar el premio de lotería, ambos dejaron sus trabajos. La madre intentó convertir parte de la fortuna en nuevas fuentes de ingresos y puso en marcha varios negocios. Sin embargo, ninguno consiguió consolidarse de la manera que esperaba.

Las inversiones tampoco ofrecieron los resultados previstos. A esas decisiones se sumó otro factor que terminó afectando el patrimonio: la pareja comenzó a prestar dinero a familiares y amigos que atravesaban dificultades económicas.

El hijo recuerda que, durante los años posteriores al premio, la familia disfrutó de una vida que hasta entonces estaba fuera de su alcance. Hubo viajes, mejores oportunidades educativas y comodidades que transformaron por completo la infancia de los hijos.

El costo personal detrás de la fortuna

Mientras el dinero comenzaba a disminuir, la situación personal de la madre también se complicó. De acuerdo con el relato de su hijo, experimentó un considerable aumento de peso y posteriormente se sometió a una cirugía de bypass gástrico.

Con el paso del tiempo, desarrolló una fuerte dependencia del alcohol y atravesó una depresión. Según el testimonio, la mujer cargaba con un sentimiento de culpa relacionado con el deterioro de las finanzas familiares y con algunas de las decisiones tomadas después de recibir el premio.

La situación tuvo consecuencias graves para su salud. Finalmente, murió a causa de una enfermedad hepática crónica relacionada con el abuso del alcohol. Para entonces, la familia había perdido buena parte de la estabilidad económica que había adquirido de manera repentina tras ganar la lotería.

El hijo quedó con el recuerdo de haber crecido entre 2 realidades completamente distintas. En una, el dinero había permitido viajar, estudiar y acceder a experiencias que antes parecían inalcanzables. En la otra, la fortuna ya no representaba la seguridad que alguna vez había proporcionado.

Una lección familiar que quedó después del dinero

La experiencia también cambió la manera en que el hijo entiende la riqueza. En su relato, plantea que recibir una suma extraordinaria puede modificar las condiciones materiales de una familia, pero no necesariamente resuelve los problemas personales ni garantiza que el patrimonio pueda conservarse durante años.

El joven reconoce que nunca podrá saber cómo habría sido la vida de su familia si sus padres no hubieran ganado los $37 millones. La pregunta permaneció presente durante años, especialmente después de la muerte de su madre.

“Ganar trajo más problemas a mi familia de los que solucionó”, concluyó.

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