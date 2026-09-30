Pronóstico del tiempo en Nueva York para este miércoles 30 de septiembre

¿Qué ropa deberías usar para salir este miércoles en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 2% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 13% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 2.49 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:51 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:40 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 79 grados Fahrenheit (19 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 6% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.