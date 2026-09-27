Video policial confirma que la mujer abatida en Times Square buscaba morir a manos de la policía

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) publicó imágenes grabadas con cámaras corporales que muestran el tiroteo fatal en que la policía abatió a una mujer en Times Square en agosto; las imágenes parecían confirmar que el hecho fue un aparente acto de “suicidio a manos de la policía”.

De acuerdo con las autoridades, cuando Pamela Cisneros, de 49 años, se acercó a los agentes el 31 de agosto empuñando dos cuchillos a la vista, supuestamente ya había usado las armas para matar a Erin Piacenti, quien fue vicepresidenta de Bank of America, de 32 años, de Nueva Jersey. Piacenti fue descubierta con una puñalada en el abdomen cerca de la entrada del metro en la intersección de la calle 43 Oeste y la Séptima Avenida, y fue llevada de urgencia al Hospital Bellevue, donde murió.

De acuerdo con las fuentes de la policía, Cisneros también acuchilló a un hombre de 68 años, que sobrevivió al ataque.

Los testigos declararon que los ataques se produjeron sin provocación alguna.

Ryan Brito y Francis Gagliano, ambos oficiales de la policía, se encontraron con Cisneros más al norte, en la Séptima Avenida, cerca de la subestación del NYPD, cerca de las 4:25 de la tarde del 31 de agosto, donde todavía tenía los cuchillos en sus manos. En declaraciones de audio captadas por la cámara corporal de los agentes, ella dijo lo siguiente:

“Vengan a buscarme, vengan a buscarme”, se oía decir repetidamente a Cisneros a los agentes. “Ya estoy harta de este mundo, harta de esta mierda”.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a dos oficiales tratando en un principio de convencer a la mujer de que bajara los cuchillos al piso, mientras sus armas reglamentarias permanecieron enfundadas.

“Entiendo que este mundo está hecho un desastre, lo entiendo”, le dijo Brito. “Hay mucho por lo que vivir, mamá. Este mundo es duro, sobre todo en Nueva York. Sé que Nueva York es dura. Créeme, todos sufrimos, pero este no es el camino”.

“Esta es la única salida”, le respondió Cisneros e informó AM NY.

El enfrentamiento se alargó por varios minutos en el centro de Times Square, mientras los transeúntes seguían pasando por el sitio, aparentemente ajenos a lo que estaba sucediendo. En un momento inesperado, un hombre de traje, con un teléfono móvil y un maletín, se interpuso entre los agentes y Cisneros, poco después de que ella les dijera: “Tendrán que matarme”.

Mientras el enfrentamiento se prolongaba, se apersonaron más funcionarios del NYPD y la situación empeoró. Alrededor de las 4:29 de la tarde, más policías rodearon a Cisneros, con sus pistolas Taser desenfundadas y apuntándola directamente, y la situación pasó de ser una desescalada a una escalada en pocos minutos.

“Solo respira. Mírame. Solo respira y déjalo”, le suplicó Brito a la mujer.

Pocos segundos después, la mujer empezó a agitar los brazos empuñando los cuchillos. Dos oficiales dispararon sus pistolas Taser, pero los dispositivos para aplicar descargas eléctricas resultaron ineficaces.

Cisneros corrió lentamente hacia los funcionarios, apuntándoles con los cuchillos, lo que causó que los agentes Joseph O’Connor y Steven Darcy sacaran sus armas y abrieran fuego.

La mujer en cuestión fue llevada de urgencia al hospital Bellevue, donde fue declarada muerta.

Cuando empezaron a circular los videos grabados por testigos presenciales del tiroteo en internet, el NYPD recibió críticas por el uso excesivo de la fuerza. La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tish, rechazó las críticas en las horas posteriores a la balacera.

“Los agentes hicieron exactamente lo que les habían enseñado: protegerse. La agresora, en este caso una mujer, se les acercaba armada y blandiendo dos cuchillos”, manifestó Tisch.

La publicación de las imágenes filmadas por las cámaras corporales se produce menos de un mes después del tiroteo y en medio de la promesa del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, de publicar videos de las cámaras corporales de la policía y otras grabaciones de hechos policiales de forma más oportuna.

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