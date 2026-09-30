Tres heridos tras un violento apuñalamiento de madrugada en el Lower East Side

Los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) buscan a un sospechoso que acuchilló a tres hombres en el Lower East Side, Manhattan, la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con las autoridades, el violento altercado tuvo lugar en la esquina de las calles Bowery y Delancey cerca de la 1:10 de la madrugada de este 30 de septiembre.

Aunque las fuentes de la policía señalaron que el motivo del ataque todavía se desconoce y se encuentra bajo investigación, el medio PIX11 dio a conocer que el sangriento ataque fue causado tras una discusión entre los tres hombres y el agresor.

Los oficiales del 5.° distrito respondieron a un reporte sobre el ataque y hallaron a las tres víctimas heridas, cada una de las cuales fue acuchillada con un objeto punzante que no ha sido identificado.

Entre los heridos había un hombre de 26 años acuchillado en el abdomen, un hombre de 21 con una herida en el hombro izquierdo y un joven de 19 que sufrió una puñalada en el brazo izquierdo.

Los paramédicos los llevaron de inmediato al Hospital Bellevue para que recibieran atención médica por sus heridas, que no fueron consideradas potencialmente mortales.

En tanto, los funcionarios del NYPD siguen tras el rastro del sospechoso, descrito como un sujeto de unos 40 años con rastas, a quien se le vio por última vez con una gorra, una sudadera oscura con rayas blancas a los lados, guantes oscuros y pantalones vaqueros azules. Después del ataque, se fugó hacia el oeste por la calle Delancey.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede llamar a Crime Stoppers al 800-577-TIPS (para español, marque 888-57-PISTA). También puede enviar información en línea a través de crimestoppers.nypdonline.org o en Twitter (@NYPDTips). Todas las llamadas y mensajes se mantienen confidenciales.

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