Argentina se dio un festín con Burkina Faso en la previa de la despedida de Messi

La selección de fútbol de Argentina exhibió el sábado su renovado poderío ofensivo, sin la presencia de Lionel Messi, al golear por ‌7-0 a Burkina Faso en un partido amistoso en el marco de la fecha FIFA.

Los goles del triunfo los anotaron Lautaro Martínez, Gianluca Prestiani, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Giovani Simeone, Franco Mastantuono y Moumouni Daillo ​en contra de su propia valla.

Argentina fue muy superior al joven seleccionado africano que arribó a Buenos Aires pocas horas antes del inicio del partido luego de afrontar dificultades logísticas con el viaje, de acuerdo a un comunicado de la organización.

La “albiceleste” volverá a jugar el martes ante Benín ‌en el estadio Monumental, en un ⁠partido con el que Messi se despedirá de la selección.

Lautaro Martínez tercer máximo goleador de Argentina

Lautaro Martínez quedó entre los tres máximos goleadores en la historia de la selección Argentina luego de convertir ante Burkina Faso en el estadio Monumental, durante el segundo amistoso de la Fecha FIFA.

El delantero abrió el marcador y alcanzó los 42 tantos con la camiseta albiceleste, una cifra que le permitió igualar la marca de Sergio Kun Agüero y consolidar su lugar entre los principales artilleros del equipo nacional.

La conquista tuvo un valor especial para el delantero bahiense, que llegó a 42 goles en 86 partidos con la Selección. De esa manera, alcanzó al Kun Agüero, quien acumuló la misma cantidad de tantos pero en 101 encuentros antes de despedirse del combinado nacional.

??? LAUTARO MARTÍNEZ se convirtió en el 3ER máximo GOLEADOR de la historia de la SELECCIÓN ARGENTINA. pic.twitter.com/MUv5l38Rdg — Lautarismo (@LautaroM22_) October 4, 2026

Scaloni apuesta por los jóvenes

Lionel Scaloni en conferencia tras el duelo comentó: “En líneas generales cumplimos el objetivo. Todos los chicos jóvenes están aportando frescura, quieren estar”.

“Ser jugador de Selección implica jugar todos los partidos de la misma manera y eso lo rescato. Haber podido entrenar también es importante. Hacer debutar a algunos de los chicos también es lindo”, señaló Scaloni y continuó: “Todos los chicos que han jugado, aprovecharon sus oportunidades. Son chicos que conocemos y nos pueden aportar”.

Para finalizar sobre el encuentro, elogió al equipo de África: “Es muy rescatable lo que ha hecho la Selección de Burkina Faso, enaltece el fútbol. Tratamos de respetarlos y estamos muy agradecidos que hayan podido venir”.

El próximo martes frente a Benín, Messi pondrá punto final a su carrera en la Selección Argentina y Scaloni se refirió a lo que espera para ese día.

“SIN ÉL NO VA A SER LO MISMO”



¿Cómo será el futuro de la Selección Argentina luego de la era Messi? Así lo explicó Scaloni? pic.twitter.com/nhFhIlKaBZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026

“El partido del martes me lo imagino muy emotivo para todo el mundo, incluído Leo, será un día inolvidable”, empezó el DT.

“Será su día y el de sus compañeros, que también le dieron su mayor alegría futbolística. Agradezco poder disfrutarlo y voy a ser un mero espectador”, remarcó.

“Imagino que se hubiera cinco Monumentales, se llenarían. Me gustaría que la gente entienda lo que él (Messi) transmite en un campo de juego, para los compañeros, para el rival, para la gente de afuera, es lo que más vamos a extrañar”, concluyó sobre el tema.

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