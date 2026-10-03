Fiscalía de Emiratos confirma acto terrorista de copiloto que intentó tomar control de avión de Flydubai

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos confirmó este sábado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, inició un ataque contra el piloto durante el trayecto e intentó hacerse con el control de la aeronave.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, afirmó que las investigaciones determinaron que el copiloto “inició la ejecución de un acto terrorista” durante el vuelo del pasado miércoles, informó la agencia oficial WAM.

De acuerdo con la Fiscalía, el copiloto atacó al comandante dentro de la cabina utilizando “un hacha de emergencia” y posteriormente intentó apoderarse de los mandos del avión.

Las autoridades emiratíes mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del ataque, sus posibles motivos y las conexiones del sospechoso. También analizan las evidencias materiales y digitales relacionadas con el incidente.

La Fiscalía señaló que los resultados definitivos serán divulgados una vez concluyan los procedimientos de investigación.

Investigan antecedentes del copiloto

Medios como Al Arabiya y CNN, citando fuentes no identificadas, informaron que el hombre habría sido apartado previamente de una aerolínea de Omán después de que las autoridades detectaran presuntas “ideas extremistas”.

Al Arabiya indicó que el copiloto, identificado con las iniciales H.A.H., abandonó Omán después de ser inhabilitado para volar y que pudo haber estado expuesto a ideas radicales durante una estancia en Siria, donde habría vivido algún tiempo debido a sus vínculos familiares con ese país.

CNN informó que nació en Emiratos Árabes Unidos, de padre omaní y madre siria, y que había residido durante varios años en territorio emiratí. Una fuente israelí citada por el medio estadounidense señaló además que llevaba unos ocho meses trabajando para Flydubai y que anteriormente había trabajado para Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos.

Flydubai, por ahora, se ha limitado a señalar que una investigación oficial determinará lo ocurrido.

Omán no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, aunque las autoridades emiratíes todavía no han explicado públicamente cómo se autorizó su participación en un vuelo con destino a Tel Aviv.

La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos advirtió el viernes que no comentará detalles o informaciones difundidas públicamente que puedan anticipar las conclusiones de la investigación.

Piloto herido logró abrir la cabina

El piloto indio Smit Machchhar, quien resultó gravemente herido durante el ataque, fue reconocido como héroe después de conseguir abrir la puerta de la cabina en medio del incidente y evitar que el copiloto tomara el control del avión.

En una conversación con el primer ministro de India, Narendra Modi, desde Abu Dabi, Machchhar relató que llegó a sentir que la aeronave “iba en picado” mientras intentaba reaccionar pese a las heridas que había sufrido.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su gobierno investiga si el atacante actuó por encargo de otra persona y advirtió que, si se determina quién estuvo detrás del ataque, habrá consecuencias.

También aseguró que el sospechoso se había radicalizado y que su intención era estrellar el avión con todos sus pasajeros a bordo, la mayoría de ellos israelíes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el jueves que Estados Unidos podría golpear a Irán “muy fuerte” si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente.

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