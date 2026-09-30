Piloto y copiloto de avión con destino a Israel fue desviado por presunto intento de secuestro

El piloto y el copiloto de un avión de la aerolínea Flydubai resultaron heridos este miércoles tras ser atacados durante un presunto intento de secuestro en pleno vuelo desde Dubái hacia Tel Aviv, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita.

La aeronave, correspondiente al vuelo FZ1073, emitió una señal de auxilio a las 8:44 a.m., hora local, antes de tocar tierra de manera segura a las 9:45 a.m.

“Tanto el capitán del avión como el copiloto sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria”, indicó en un comunicado la administración del aeropuerto de Tabuk. “Se declaró el estado de emergencia en el aeropuerto y se dispuso todo para brindar asistencia a la aeronave”, garantizando la atención de los viajeros y coordinando un avión sustituto.

Hipótesis e investigaciones en curso

Fuentes del Ministerio de Transporte de Israel atribuyeron el desvío a un “altercado entre la tripulación”. Por su parte, un responsable de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó a EFE que las autoridades consideran un intento de secuestro como la hipótesis más probable.

BREAKING: Passenger captures terrifying moment inside Flydubai plane as flight suddenly plunges 17,000 feet amid a violent incident between pilots. Footage shows passengers running toward the cockpit. pic.twitter.com/08HfUQioxf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 30, 2026

Entretanto, la plataforma Flightradar24 registró que la aeronave realizó giros bruscos, perdió altitud y cambió su trayectoria de este a oeste hacia el sur antes de dirigirse a Tabuk. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a pasajeros resguardando la cabina junto a los pilotos heridos, donde los ocupantes afirmaron que habían “controlado al terrorista” tras una agresión.

La oficina de Benjamín Netanyahu comunicó que la situación se encuentra “bajo control” y que se gestiona el retorno seguro de los ciudadanos israelíes, mientras que la empresa Flydubai calificó lo sucedido como un “incidente” y confirmó que los pasajeros se encuentran a salvo.

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